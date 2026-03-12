Missão Refúgio chega aos cinemas com trama de perigo; confira programação

O filme Missão Refúgio chega às telonas com uma história marcada por tensão, sobrevivência e escolhas difíceis. Assim, a trama acompanha um ex-assassino de aluguel que decidiu abandonar o passado violento para viver isolado em uma ilha costeira remota. Contudo, a tranquilidade termina de forma inesperada quando ele resgata uma garota durante uma tempestade devastadora. Desse modo, a partir desse momento, os dois passam a enfrentar uma sequência de perigos que coloca suas vidas em risco.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Entretanto, o salvamento da menina desperta ameaças antigas. Ao tentar proteger a jovem, o protagonista precisa sair do isolamento e confrontar o passado que tentou deixar para trás. Dessa forma, o filme constrói uma narrativa marcada por perseguições, desafios e decisões extremas. Ao mesmo tempo, a relação entre os personagens se transforma em um elo de confiança que impulsiona a jornada pela sobrevivência.

Leia também: Indicado a 4 Oscars, ‘O Agente Secreto’ tem data para chegar à Netflix

Assim, além da tensão constante, Missão Refúgio aposta em uma trama que mistura ação e redenção. Enquanto o protagonista luta para manter a garota segura, ele também enfrenta lembranças e consequências de sua antiga vida. Assim, a história se desenvolve em um cenário repleto de conflitos, onde cada escolha pode determinar o destino dos personagens.

Outros filmes

Além desse lançamento, a programação dos cinemas oferece diversas produções em cartaz. Nesse sentido, o público encontra filmes de diferentes gêneros, que vão desde ação e suspense até animações e produções voltadas para toda a família. Dessa maneira, os espectadores podem escolher entre várias opções disponíveis ao longo da semana.

Nesse sentido, em Cachoeiro de Itapemirim, as salas de cinema mantêm uma programação variada, com diferentes horários de exibição. Além disso, os valores dos ingressos podem variar conforme o dia e o período das sessões. Portanto, quem deseja aproveitar a experiência do cinema encontra várias alternativas para assistir aos filmes que estão em cartaz.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Um Cabra Bom de Bola (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Iron Lung (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

A Noiva! (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Cara de Um, Focinho de Outro

Todos os dias – 16h (2D – DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Todos os Dias – 18h15 (3D – DUBLADO)

A Empregada (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 03

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Missão Refúgio (2D)

Todos os dias – 18h45 (DUBLADO)

Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO)

Sala 04

O Guardião – Sob a Proteção de São José (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Pânico 7 (2D)

Todos os dias – 18h | 20h15 (DUBLADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Um Cabra Bom de Bola (2D)

Somente: sábado e domingo – 15h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

A Noiva! (2D)

Todos os dias – 17h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Avatar: Fogo e Cinzas (2D)

Todos os dias – 19h20 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Missão Refúgio (2D)

Todos os dias – 18h30 | 20h45 (DUBLADO)

Sala 03

Cara de Um, Focinho de Outro (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO)

Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 14h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Pânico 7 (2D)