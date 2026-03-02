Molion prevê década de frio até 2035; primeira onda polar deve chegar em maio

O Brasil pode entrar em um ciclo de resfriamento nos próximos dez anos, com invernos mais frequentes e potencialmente mais rigorosos, especialmente nas regiões Sul e parte do Sudeste. A projeção é do meteorologista Luiz Carlos Molion, que concedeu entrevista no fim de fevereiro ao podcast Tempo e Dinheiro.

“Infelizmente nós estamos entrando num período em que, nesses próximos 10 anos, até 2034, 2035, vai haver um resfriamento”, afirmou.

Segundo ele, a tendência é de maior repetição de anos com inverno rigoroso no Hemisfério Norte, com reflexos no Brasil. “Toda vez que o inverno é rigoroso lá, também é para nós aqui”, explicou.

