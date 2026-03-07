Morre jovem atingido por carro após conversão proibida em Cachoeiro

Um acidente na Avenida Aristides Campos resultou na morte do jovem Guilherme Lima Silva nesta sexta-feira (6), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O rapaz estava internado desde o último sábado (28), quando ocorreu a colisão no bairro Campo da Leopoldina.

De acordo com as informações da PM, Guilherme conduzia uma motocicleta pela avenida no momento do acidente. No entanto, um veículo teria realizado uma conversão proibida no trecho. Em seguida, o carro atingiu o motociclista.

Após a batida, equipes de socorro encaminharam o jovem para atendimento médico. Contudo, apesar dos cuidados recebidos durante os dias seguintes, ele não resistiu aos ferimentos.

O velório de Guilherme Lima Silva acontece na manhã deste sábado (7). Já o sepultamento está previsto para ocorrer às 13 horas no Cemitério Coronel Borges, também em Cachoeiro de Itapemirim.

Enquanto isso, familiares e amigos se despedem do jovem, cuja morte gerou comoção entre conhecidos.

Acidente na Avenida Aristides Campos será investigado

O acidente na Avenida Aristides Campos também passou a ser investigado pelas autoridades. Segundo relato do motorista do carro à Polícia Militar, o condutor, de 21 anos, seguia pela via quando uma motocicleta o ultrapassou.

De acordo com a versão apresentada pelo motorista, a passageira da motocicleta teria feito um gesto indicando um objeto semelhante a uma arma de fogo em sua direção. Diante da situação, ele afirmou que se assustou.

Logo depois, o motorista disse que desviou para a contramão. Como consequência, o veículo acabou colidindo com outra motocicleta que trafegava no sentido oposto da avenida.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e encaminhou as informações para a investigação. A Polícia Civil agora apura as circunstâncias do acidente na Avenida Aristides Campos.

Além disso, os investigadores devem analisar depoimentos, possíveis imagens de câmeras de segurança e demais elementos que possam esclarecer o que ocorreu no momento da colisão.

Por fim, a apuração busca confirmar a dinâmica do acidente e eventuais responsabilidades. Até a conclusão da investigação, as autoridades tratam o caso com base nas informações preliminares registradas no dia do ocorrido.