Morre Lord Sear, parceiro musical de Eminem

Morreu aos 53 anos na quarta-feira (*11), o DJ e radialista Steve Watson, mais conhecido como Lord Sear. Rapper e parceiro musical de Eminem, ele era uma das vozes mais marcantes do hip hop nos Estados Unidos, e foi apresentador de programas da rádio Sirius XM. A emissora confirmou a morte em uma publicação nas redes sociais.

“Sear era mais do que uma voz no rádio. Ele era uma força, um amigo, e família para muitos de nós”, diz o comunicado publicado no perfil da estação de rádio Shade 45, criada por Eminem e inteiramente dedicada ao universo do hip hop.

O DJ trabalhava na estação desde seu lançamento, em 2004. Nascido em Nova York, Lord Sear se destacou inicialmente ao lado do rapper Kurious, e participou do programa de rádio Strech and Bobbito Show, seminal para a divulgação do estilo musical nas paradas. Viajou ao lado de Eminem durante a turnê Anger Management Tour, no início dos anos 2000.

Em suas redes sociais, músico lamentou a morte do amigo.

“Sear era uma das melhores pessoas de se ter por perto. Eu nunca me esquecerei do quanto ele me fez rir em nossa turnê juntos. Nossos momentos na Shade 45 eram sempre as minhas entrevistas favoritas. Ele fez do mundo um lugar melhor e eu vou sentir muita falta disso.”

A causa da morte não foi revelada.