Motoboy de 23 anos morre após acidente com Hilux em Cachoeiro
Acidente em Cachoeiro de Itapemirim deixou motoboy morto após colisão com Hilux no bairro Aeroporto.
Um acidente em Cachoeiro de Itapemirim resultou na morte de um motoboy de 23 anos na noite desta terça-feira (24). A colisão ocorreu na Avenida Fioravante Cypriano, no bairro Aeroporto.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Matheus Vargas da Silva. Após o acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada.
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No entanto, ao chegar ao local, os profissionais constataram o óbito do jovem ainda na via. A área foi isolada para os procedimentos necessários da perícia.
Segundo relato do motorista da Toyota Hilux à polícia, ele trafegava pela Rua João Batista Calegário, no sentido Aeroporto x BNH. Em seguida, o condutor informou que parou para realizar uma conversão à esquerda.
Ainda conforme o motorista, ele tentou acessar a Rua José João Fiorino quando iniciou a manobra. Nesse momento, a motocicleta seguia em sentido contrário e atingiu a caminhonete.
Com o impacto, o motoboy sofreu ferimentos graves e não resistiu. Enquanto isso, o trânsito no local sofreu alterações durante o atendimento da ocorrência. Equipes atuaram para garantir a segurança e organizar o fluxo de veículos.
O acidente em Cachoeiro de Itapemirim reforça o alerta sobre os riscos em cruzamentos e conversões em vias urbanas. Além disso, destaca a importância da atenção redobrada por parte dos condutores.
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