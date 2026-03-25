Motoboy de 23 anos morre após acidente com Hilux em Cachoeiro

Um acidente em Cachoeiro de Itapemirim resultou na morte de um motoboy de 23 anos na noite desta terça-feira (24). A colisão ocorreu na Avenida Fioravante Cypriano, no bairro Aeroporto.

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De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Matheus Vargas da Silva. Após o acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada.

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No entanto, ao chegar ao local, os profissionais constataram o óbito do jovem ainda na via. A área foi isolada para os procedimentos necessários da perícia.

Segundo relato do motorista da Toyota Hilux à polícia, ele trafegava pela Rua João Batista Calegário, no sentido Aeroporto x BNH. Em seguida, o condutor informou que parou para realizar uma conversão à esquerda.

Ainda conforme o motorista, ele tentou acessar a Rua José João Fiorino quando iniciou a manobra. Nesse momento, a motocicleta seguia em sentido contrário e atingiu a caminhonete.

Com o impacto, o motoboy sofreu ferimentos graves e não resistiu. Enquanto isso, o trânsito no local sofreu alterações durante o atendimento da ocorrência. Equipes atuaram para garantir a segurança e organizar o fluxo de veículos.

O acidente em Cachoeiro de Itapemirim reforça o alerta sobre os riscos em cruzamentos e conversões em vias urbanas. Além disso, destaca a importância da atenção redobrada por parte dos condutores.