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Motociclista é arrastado por enxurrada em Venda Nova do Imigrante

Motociclista é arrastado pela enxurrada; Defesa Civil monitora situação na região serrana do Espírito Santo.

Foto: Divulgação

Uma forte enxurrada provocada por chuvas intensas causou alagamentos na BR 262, na tarde desta quinta-feira (19), em um trecho próximo ao viaduto de acesso à cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Com a força das águas, um motociclista que tentava atravessar a área foi derrubado e arrastado pela correnteza.

Segundo a Defesa Civil Municipal, a cidade registrou 70 mm de chuva em apenas duas horas, o que provocou o alagamento da rodovia e danos na infraestrutura local. A água tomou conta da pista, formando uma espécie de “cachoeira” no trecho da BR, dificultando a circulação de veículos e colocando em risco a segurança dos motoristas e pedestres.

A Defesa Civil Municipal está no local monitorando a situação e avaliando os impactos do temporal. Equipes de resgate estão atentas para possíveis novos incidentes, e a recomendação é para que motoristas evitem a região até a normalização da situação.

Chuvas intensas e seus efeitos na cidade

Além do acidente com o motociclista, as chuvas intensas também causaram quedas no fornecimento de energia elétrica e interrupções no serviço de internet, afetando a rotina da população local. De acordo com os dados da Defesa Civil, a quantidade de chuva em tão pouco tempo gerou sérios transtornos para a cidade, que ainda se recupera dos danos causados pela tempestade.

Apesar dos esforços das autoridades locais, a Polícia Rodoviária Federal informou que não foi acionada para o atendimento da ocorrência, uma vez que o caso não envolveu vítimas graves e as equipes da Defesa Civil estavam atuando diretamente.

O clima instável deve persistir na região, e o alerta para novas chuvas fortes continua válido para as próximas horas. A população é orientada a seguir as instruções das autoridades e a redobrar a atenção ao trafegar pela rodovia.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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