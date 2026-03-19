Segurança

Motorista fica preso às ferragens após acidente em Vargem Alta

Foto: Divulgação

Um motorista ficou preso às ferragens após um acidente, nesta quinta-feira (19), envolvendo dois caminhões na ES-164, trecho que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima das ferragens e encaminhá-la ao hospital.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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