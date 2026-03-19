Motorista fica preso às ferragens após acidente em Vargem Alta
Um motorista ficou preso às ferragens após um acidente, nesta quinta-feira (19), envolvendo dois caminhões na ES-164, trecho que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima das ferragens e encaminhá-la ao hospital.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Mais informações em breve
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726