Motorista fica preso às ferragens após acidente em Vargem Alta

Um motorista ficou preso às ferragens após um acidente, nesta quinta-feira (19), envolvendo dois caminhões na ES-164, trecho que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima das ferragens e encaminhá-la ao hospital.

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