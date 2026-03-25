Motorista morre após ficar preso às ferragens na BR 262 em Ibatiba
Um acidente na BR 262 em Ibatiba terminou com a morte de um homem na tarde desta terça-feira (24), por volta das 16h30. A colisão ocorreu na altura do km 148 e envolveu um veículo utilitário e um caminhão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Após o acionamento do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, equipes seguiram rapidamente até o local. Ao chegarem, os militares identificaram uma vítima presa às ferragens de um Fiat Fiorino.
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Além disso, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestavam apoio na ocorrência.
Durante a avaliação inicial, o médico do Samu constatou que a vítima apresentava múltiplas fraturas e estava em estado gravíssimo. Diante disso, as equipes iniciaram o resgate com técnicas de salvamento veicular.
Acidente na BR 262 teve vítima presa às ferragens
Os bombeiros realizaram o desencarceramento e conseguiram retirar a vítima ainda com vida. Em seguida, a equipe médica assumiu o atendimento dentro da ambulância.
No entanto, apesar dos esforços, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. As autoridades não divulgaram a identidade da vítima até o momento.
Segundo relato do motorista do caminhão, que não sofreu ferimentos, o veículo Fiorino invadiu a contramão. Com isso, a colisão frontal ocorreu de forma inevitável.
Após o resgate, as equipes realizaram a limpeza da pista e retiraram os veículos envolvidos. A ação ocorreu com apoio da PRF para garantir a liberação do tráfego na rodovia.
Além disso, os agentes avaliaram o local para eliminar riscos e assegurar a segurança dos demais motoristas. Em seguida, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.
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