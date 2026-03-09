MST ocupa área da Samarco em Anchieta
Cerca de 50 integrantes do movimento dos sem-terra chegaram nas primeiras horas da manhã e iniciaram ocupação em área localizada em Anchieta.
A ocupação de área da Samarco em Anchieta foi registrada na manhã desta segunda-feira (9). Cerca de 50 integrantes do Movimento Sem Terra chegaram ao local nas primeiras horas do dia.
O grupo entrou em uma área pertencente à mineradora Samarco, localizada nas proximidades do trevo de Recanto do Sol. Em seguida, os ocupantes iniciaram a montagem de um acampamento no terreno.
De acordo com as primeiras informações, os integrantes chegaram ainda durante o início da manhã. Logo após a chegada, os participantes organizaram barracas e estruturas provisórias na área ocupada.
A movimentação chamou a atenção de moradores e motoristas que passaram pela região. A área fica próxima a uma importante via de acesso do município de Anchieta.
Além disso, a ocupação ocorreu em um ponto conhecido pela circulação de trabalhadores e moradores da região. Por esse motivo, a presença do grupo rapidamente gerou repercussão entre pessoas que transitavam pelo local.
Até o momento, os integrantes do movimento permanecem no terreno onde montaram o acampamento. No local, o grupo segue organizado em barracas instaladas na área ocupada.
A ocupação de área da Samarco em Anchieta marca mais um episódio envolvendo movimentos sociais ligados à luta pela terra no Espírito Santo. O movimento dos sem-terra costuma realizar ocupações como forma de reivindicação.
Essas ações normalmente buscam pressionar por políticas públicas relacionadas à reforma agrária. Além disso, os grupos também utilizam ocupações para chamar a atenção de autoridades e da sociedade.
No caso da ocupação de área da Samarco em Anchieta, o grupo escolheu uma região próxima ao trevo de Recanto do Sol. O local possui acesso facilitado por rodovias e áreas abertas.
Durante a manhã, os integrantes iniciaram a organização do acampamento no terreno. As barracas foram montadas e o grupo passou a permanecer na área ocupada.
Até agora, não há informações sobre negociações ou intervenções relacionadas ao caso. As autoridades locais acompanham a situação e avaliam os desdobramentos da ocupação.
A Samarco é responsável pela área onde ocorreu a ocupação. A empresa atua na mineração e possui instalações e terrenos em diferentes regiões do Espírito Santo.
Por enquanto, a ocupação de área da Samarco em Anchieta permanece em andamento. O grupo segue instalado no terreno enquanto aguarda possíveis encaminhamentos envolvendo o caso.
Assim, o episódio chama a atenção para questões relacionadas à disputa por terras e às reivindicações de movimentos sociais. A situação pode gerar novos desdobramentos nos próximos dias.
