Mulher investigada por roubo e violência é presa em Castelo

A Polícia Civil prendeu uma mulher de 36 anos investigada por roubo qualificado com lesão corporal grave em Castelo. A ação ocorreu na manhã de quarta-feira (11) durante uma diligência realizada no Hospital Municipal do município.

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A equipe da Delegacia de Polícia de Castelo cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. A suspeita já era investigada por participação em um crime registrado em agosto de 2025.

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Inicialmente, os investigadores levantaram informações sobre o paradeiro da mulher. Em seguida, os policiais confirmaram que ela estava internada no Hospital Municipal de Castelo.

Diante disso, os agentes passaram a acompanhar discretamente a movimentação no local. Os policiais aguardaram o momento em que a suspeita recebeu alta médica para cumprir a ordem judicial.

Segundo a Polícia Civil, a mulher havia procurado atendimento após sofrer ferimentos decorrentes de uma queda. Assim que deixou a unidade hospitalar, os agentes realizaram a abordagem.

Logo depois, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Em seguida, conduziram a investigada para a delegacia responsável pelo caso.

De acordo com as investigações, o crime está relacionado a um episódio de roubo qualificado com lesão corporal grave em Castelo ocorrido no ano passado.

Roubo qualificado com lesão corporal grave em Castelo

Conforme explicou o delegado Estêvão Oggione, titular da Delegacia de Polícia de Castelo, a investigação aponta que a suspeita agrediu violentamente a vítima durante o crime.

Segundo o delegado, o ataque ocorreu em agosto de 2025. Na ocasião, a vítima sofreu diversas agressões físicas.

Durante o crime, a investigada teria desferido socos, chutes e mordidas contra a vítima. Como consequência, a pessoa agredida sofreu fraturas nas costelas e derrame pleural.

Além das agressões, a suspeita também teria subtraído um aparelho celular. A investigação aponta que o crime ocorreu após a vítima já estar debilitada.

Ainda segundo o delegado, a mulher também ameaçou a vítima durante o ataque. De acordo com o relato da investigação, ela afirmou que a vítima não sairia viva do local.

A Polícia Civil enquadrou o caso como roubo qualificado com lesão corporal grave em Castelo devido à intensidade das agressões e aos danos causados à vítima.

Após a prisão, os policiais conduziram a investigada para os procedimentos legais na delegacia. Em seguida, a autoridade policial formalizou o cumprimento do mandado judicial.

Agora, a mulher permanece à disposição da Justiça. As autoridades continuam acompanhando o andamento do processo relacionado ao roubo qualificado com lesão corporal grave em Castelo.

A Polícia Civil também reforça que denúncias podem ajudar na elucidação de crimes. Informações podem ser repassadas de forma anônima por meio dos canais oficiais de segurança pública.