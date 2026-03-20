NLF SERVICE desembarca em Miami para fortalecer a cadeia de suprimentos entre EUA e América Latina

A economia dos Estados Unidos atravessa uma fase de reestruturação estratégica de suas cadeias de suprimentos (Supply Chain). A dependência histórica de mercados distantes demonstrou sua fragilidade frente a crises logísticas recentes, impulsionando a tendência do nearshoring — a realocação de fornecedores e parceiros de manufatura para regiões geograficamente mais próximas e seguras, notadamente na América Latina. Contudo, essa transição esbarra em desafios persistentes: a fragmentação do transporte multimodal , a variação imprevisível dos tempos de trânsito (lead times) e a complexidade regulatória das rotas de importação e exportação.

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É para solucionar essas fricções transacionais que a NLF SERVICE inaugura suas operações nos Estados Unidos. Sediada estrategicamente na Brickell Avenue, em Miami — o maior portal de comércio entre os EUA e a América Latina —, a consultoria chega ao mercado sob o comando da experiente executiva Livia Paiva Ferraz. Com uma bagagem de 18 anos na estruturação de aquisições internacionais e logística de alta complexidade, Livia propõe um modelo de negócios que transcende o agenciamento de cargas tradicional.

A proposta da NLF SERVICE foca na “Otimização do Custo Total de Propriedade” (TCO) e na “Visibilidade de Ponta a Ponta”. Na prática, isso significa que a empresa irá auditar a cadeia logística das empresas norte-americanas (fabricantes, distribuidores e varejistas) e implementará soluções para reduzir o tempo que a carga passa parada em trâmites alfandegários ou em rotas ineficientes. Utilizando painéis de controle orientados por Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) e auditorias de capacidade de fornecedores , a NLF busca diminuir as perdas de embarque, aumentar a pontualidade nas entregas e baixar os custos com transporte multimodal.

Além da engenharia de tráfego de mercadorias, a NLF SERVICE atuará ativamente na capacitação do mercado. Através do programa educacional Rotas do Comércio Global , a empresa fornecerá treinamento especializado para equipes de suprimentos corporativas e exportadores. O objetivo é transferir o conhecimento sobre conformidade alfandegária (Compliance), estruturação em Zonas de Comércio Exterior (FTZs) e gerenciamento de riscos contratuais.

A chegada da NLF SERVICE certamente suprirá uma necessidade premente da infraestrutura americana. Ao facilitar processos e integrar digitalmente as rotas do Brasil e demais países latinos com os portos e aeroportos da Flórida , a empresa de Livia Ferraz auxiliará o mercado dos EUA a acessará fornecedores de forma mais rápida, barata e segura. Em um momento onde a estabilidade das prateleiras de varejo e das linhas de montagem industriais americanas depende da fluidez de suas fronteiras , a introdução de uma gestão de suprimentos de excelência internacional prova ser não apenas um negócio lucrativo, mas um ativo de fortalecimento da economia regional e nacional.