Notaer realiza transporte aéreo de fígado de Cachoeiro para Vila Velha

Na manhã desta segunda-feira (02), o helicóptero Harpia 08, do Notaer, decolou de Cachoeiro de Itapemirim para transportar um fígado.

O órgão foi levado com urgência ao Hospital Evangélico, em Vila Velha, onde a equipe médica iniciou imediatamente o transplante, garantindo que o procedimento fosse realizado dentro do tempo necessário.

Importância do transporte rápido de órgãos

O transporte de órgãos vitais exige rapidez para garantir a viabilidade do transplante. Neste caso, o fígado foi transportado por via aérea para atender à janela de tempo ideal. O Harpia 08, equipado para missões como essa, assegurou que o órgão chegasse ao hospital a tempo.

Eficiência no processo de doação de órgãos

A doação de órgãos no Espírito Santo envolve uma rede de hospitais, a Central de Transplantes e o Notaer. Essa estrutura coordenada possibilita a realização do transplante dentro do prazo necessário, garantindo a eficácia do processo.

O papel do Notaer no salvamento de vidas

O Notaer tem sido fundamental no transporte de órgãos entre diferentes cidades, facilitando a logística e garantindo que os transplantes ocorram dentro do prazo necessário. Com essa operação, o helicóptero agilizou o transporte e assegurou que o fígado fosse entregue com rapidez para o transplante.

Transplante realizado com sucesso

O fígado chegou ao Hospital Evangélico, onde a equipe médica iniciou o transplante imediatamente. Felizmente, a rápida ação do Notaer garantiu que os médicos realizassem o transplante a tempo, oferecendo uma nova chance de vida ao paciente.