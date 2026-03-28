Novo concurso público no Espírito Santo terá salários de até R$ 4,6 mil

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT-ES) anunciou a realização de um novo concurso público no Espírito Santo para provimento de cargos de níveis médio, técnico e superior. A seleção contará com oportunidades para contratação imediata e também para formação de cadastro de reserva.

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Os salários iniciais variam de R$ 2.137,98 a R$ 4.696,80, para jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Os aprovados irão atuar na sede do órgão, em Vitória.

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Entre os cargos previstos estão analista administrativo e analista contábil, ambos de nível superior; agente de fiscalização e técnico de serviços operacionais, que exigem formação técnica industrial com registro ativo no conselho; além de auxiliar administrativo, destinado a candidatos de nível médio.

Além da remuneração, os futuros servidores poderão contar com benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.166,00, auxílio-transporte e plano de saúde.

O edital de abertura, que trará detalhes como número de vagas, etapas de seleção e cronograma completo, tem publicação prevista para os próximos dias. As inscrições para esse novo concurso público no Espírito Santo ainda não foram abertas.