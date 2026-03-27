Segurança

Um detalhe pouco notado da Timemania que muda tudo

Curiosidades da Timemania mostram como o time do coração influencia o jogo e por que a loteria atrai fãs de futebol.

Cartões da Timemania
Foto: Rafaela Thompson/aquinoticias.com

As curiosidades da Timemania ajudam a entender por que a modalidade se diferencia das demais loterias no Brasil. O jogo une apostas tradicionais com a escolha de um time do coração.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Na Timemania, o jogador seleciona 10 números dentre 80 disponíveis. Além disso, escolhe um clube de futebol entre as opções do volante. Em seguida, o sistema sorteia sete dezenas e um time.

Esse formato representa uma das principais curiosidades da Timemania. Mesmo que o apostador não acerte os números, ele pode ganhar ao acertar o time sorteado.

Além disso, a loteria premia apostas com três, quatro, cinco ou seis acertos. Dessa forma, o jogo amplia as possibilidades de retorno financeiro.

curiosidades da Timemania explicam ligação com o futebol

Outra curiosidade da Timemania envolve o vínculo com os clubes. Parte da arrecadação da loteria é destinada aos times participantes, o que contribui para o pagamento de dívidas.

Enquanto isso, o jogador também participa indiretamente do financiamento dessas equipes. Essa característica aproxima o público do universo esportivo.

Além disso, a modalidade apresenta probabilidades específicas. Ao apostar com 10 números, a chance de acertar os sete sorteados é de uma em mais de 26 milhões.

Apesar disso, o prêmio pode acumular quando ninguém acerta a faixa principal. Com isso, os valores crescem e aumentam o interesse dos apostadores.

Outro ponto relevante envolve a frequência dos sorteios. A Timemania realiza concursos três vezes por semana, o que amplia as oportunidades de participação.

Enquanto isso, muitos apostadores utilizam bolões para aumentar as chances. Essa estratégia permite dividir custos e ampliar o número de combinações.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

LoteriasTimemania

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por