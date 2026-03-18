O gargalo invisível do comércio global: Como Jimena Falcão reconfigura a exportação na América Latina.

A arquitetura do comércio internacional contemporâneo atravessa sua maior reestruturação. Fenômenos macroeconômicos como o nearshoring (aproximação de cadeias produtivas), a volatilidade cambial crônica e o recrudescimento de barreiras tarifárias impuseram uma complexidade sem precedentes à logística global. Nesse cenário de incertezas, as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) — que representam a espinha dorsal da empregabilidade e da inovação — encontram-se frequentemente alijadas do mercado externo devido à falta de letramento regulatório e às restrições de trade finance (financiamento de comércio). A superação desse abismo informacional exige uma expertise híbrida: o rigor diplomático das relações internacionais somado à agressividade tática da gestão de negócios.

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É exatamente nesta intersecção de altíssima complexidade que a executiva Jimena Falcão Rodrigues de Andrade consolidou uma trajetória de excelência ao longo de mais de 15 anos. Bacharel em Relações Internacionais com especialização em Gestão de Negócios, Jimena não atua apenas como uma gestora comercial, mas como uma engenheira de fronteiras. Sua carreira, iniciada na base acadêmica de consultoria e desenvolvida através da gestão logística complexa, atingiu seu ápice corporativo durante sua atuação como Gerente Comercial de Exportação para a América Latina em grandes indústrias de manufatura, como a Pamesa do Brasil S.A.

Liderando operações de exportação em um continente marcado por instabilidades regulatórias e assimetrias de infraestrutura, Jimena dominou a arte da penetração de mercados. Seu trabalho exigiu a orquestração milimétrica entre a conformidade aduaneira estrita, a coordenação de logística internacional multimodal e a inteligência de prospecção. A capacidade de blindar as corporações contra riscos de flutuação cambial e de atrasos de desembaraço (demurrage) transformou centros de custo logístico em alavancas de vantagem competitiva e receita previsível.

Agora, a executiva projeta essa robusta bagagem técnica para o mercado mais exigente do globo. Identificando que os Estados Unidos abrigam milhares de PMEs que falham em exportar seus produtos devido à burocracia documental e à ausência de inteligência de mercado, Jimena fundou a JF BUSINESS, sediada em Dothan, no Alabama.

A nova consultoria atuará como uma ponte estratégica e capacitando empresas locais a exportarem seus produtos para a América Latina. Ao fornecer inteligência de prospecção, suporte estratégico aduaneiro e modelagem de financiamento de importação e exportação, Jimena Falcão transcende a consultoria tradicional. Ela atuará diretamente no fortalecimento da resiliência das cadeias de suprimentos norte-americanas, provando que a internacionalização não é um privilégio de multinacionais, mas uma ciência acessível e vital para a sobrevivência econômica regional.