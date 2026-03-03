O Legado da Ordem Maçônica Capixaba: uma jornada de contribuições históricas

O livro Maçonaria Capixaba: Efemérides, Biografias e Legados, do advogado e maçom Gilber Rubim Rangel, se consolida como a obra mais abrangente sobre a Maçonaria no Espírito Santo.

Com 518 páginas e fruto de anos de pesquisa aprofundada, a publicação traça uma linha do tempo que se estende por quase dois séculos, desde 1832 até os dias de hoje. A obra não apenas resgata eventos fundacionais da Ordem Maçônica, mas também destaca seu papel fundamental na construção social, cultural e cívica do estado.

Nesse sentido, com uma abordagem cronológica, o autor compila quase mil efemérides, registrando momentos-chave como a fundação de Lojas, Ordens Colaterais, Potências e Ordens Paramaçônicas. O livro destaca ainda academias e eventos que marcaram a trajetória da Maçonaria no Espírito Santo.

Esses registros oferecem aos leitores um panorama detalhado das contribuições da Ordem para o desenvolvimento local. Isso evidencia atos institucionais e marcos históricos que moldaram a sociedade capixaba.

Além das efemérides, a obra apresenta cerca de 200 biografias de maçons influentes, incluindo Grão-Mestres e patronos de Lojas. Assim, essas histórias revelam as trajetórias de indivíduos que se destacaram tanto na Maçonaria quanto na vida pública.

Assim, oferece uma visão profunda sobre como esses Irmãos impactaram o progresso social, político e cultural do Espírito Santo. As biografias complementam o estudo da história da Ordem, permitindo uma compreensão mais rica de seus legados.

Com mais de 600 imagens, o livro se enriquece com um vasto acervo iconográfico, incluindo fotografias históricas, documentos raros e representações visuais.

Essa combinação de texto e imagens transforma a obra em uma referência indispensável para preservar a memória institucional da Maçonaria e refletir sobre sua relevância contínua na sociedade contemporânea.

Destinado a maçons, historiadores, pesquisadores e ao público geral interessado na história capixaba, Maçonaria Capixaba: Efemérides, Biografias e Legados se estabelece como um instrumento essencial para a preservação e disseminação do conhecimento. A obra convida os leitores a explorar as raízes dessa tradição no Espírito Santo e compreender seu impacto duradouro na construção da identidade capixaba.