O que a Igreja Católica diz sobre a sexta-feira 13
Especialista em teologia explica o significado da sexta-feira 13 para os católicos e esclarece crenças populares ligadas à data.
A sexta-feira 13 costuma despertar curiosidade e alimentar diferentes crenças populares ao redor do mundo. No entanto, o significado da sexta-feira 13 para os católicos não está ligado a azar ou superstição.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao longo dos anos, diversas tradições associaram essa data a presságios negativos. Entre as crenças mais conhecidas aparecem ideias relacionadas a gatos pretos, escadas e objetos considerados “amuleto da sorte”.
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Mesmo assim, especialistas em teologia afirmam que essas interpretações não possuem fundamento na fé cristã. Para a Igreja Católica, superstições não fazem parte da doutrina religiosa.
Segundo o padre e doutor em Teologia Juliano Ribeiro Almeida, a fé cristã rejeita a ideia de que dias específicos possam trazer azar.
De acordo com o sacerdote, acreditar que números ou datas possuem poder sobrenatural representa uma forma de superstição.
Ele explica que a tradição cristã não reconhece qualquer influência espiritual ligada à coincidência entre a sexta-feira e o número 13.
“Dizer que um dia é azarado significa acreditar que números têm uma força própria. Essa ideia não encontra fundamento na fé cristã”, afirmou.
Além disso, o padre ressalta que muitas dessas crenças surgiram em tradições culturais e esotéricas. Segundo ele, algumas associações entre datas e azar aparecem em correntes místicas não cristãs.
Por isso, a Igreja Católica orienta os fiéis a não atribuírem significado negativo a determinadas datas do calendário.
Sexta-feira 13 para os católicos
Quando se analisa a sexta-feira 13 para os católicos, o entendimento religioso segue uma lógica diferente das superstições populares.
De acordo com o padre Juliano, a fé cristã compreende o tempo de forma espiritual e teológica.
Segundo ele, a encarnação de Jesus Cristo transformou a própria compreensão do tempo dentro da tradição cristã.
Para os cristãos, Deus entrou na história humana ao se encarnar. Dessa forma, toda a dimensão do tempo foi santificada.
“A tradição cristã ensina que tudo aquilo que Cristo tocou foi redimido. Por isso, não existem dias amaldiçoados para quem vive a fé”, explicou.
O sacerdote também destaca que os cristãos vivem em dois níveis de compreensão do tempo.
Por um lado, existe o tempo cronológico, medido por relógios e calendários. Por outro, a fé cristã também fala do chamado “kairós”.
Essa palavra grega representa o tempo de Deus, considerado o tempo da graça e da ação divina na história.
Nesse contexto, a fé cristã não reconhece conceitos de sorte ou azar. Em vez disso, os fiéis são convidados a confiar nos desígnios de Deus.
Outro ponto destacado pelo sacerdote envolve a compreensão do bem e do mal.
Segundo ele, a tradição cristã não considera o mal como uma força equivalente ao bem. O mal é entendido como ausência do bem.
Da mesma forma, a escuridão não possui existência própria. Ela representa apenas a ausência de luz.
Além disso, a sexta-feira possui um significado espiritual importante para os cristãos.
Segundo a tradição cristã, foi em uma sexta-feira que Jesus Cristo morreu na cruz.
Por esse motivo, a Igreja Católica considera esse dia um momento de reflexão e penitência.
Durante todo o ano, a Igreja convida os fiéis a praticarem algum gesto de penitência às sextas-feiras.
Tradicionalmente, muitos católicos adotam a abstinência de carne vermelha nesse dia. Entretanto, outras práticas espirituais também podem substituir esse gesto.
Sexta-feira 13 não envolve medo ou superstição
Diante disso, o significado da sexta-feira 13 para os católicos não envolve medo ou superstição.
Segundo o padre Juliano, a fé cristã convida os fiéis a viver com esperança e confiança em Deus.
Para ele, o único temor que realmente deve preocupar o cristão é o afastamento espiritual causado pelo pecado.
Assim, a Igreja reforça que a fé cristã se baseia na confiança em Deus e não em crenças populares ligadas ao azar.
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