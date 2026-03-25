'O Senhor dos Anéis' ganhará novo filme contando as aventuras dos Hobbits

Um novo filme da saga O Senhor dos Anéis foi anunciado nesta quarta-feira (25), pelo cineasta Peter Jackson e o comediante Stephen Colbert. O longa, que entrará em produção após a conclusão de O Senhor dos Anéis: A Caçada do Gollum – filme de Andy Serkis previsto para 2028 -, contará a história de Sam, Merry e Pippin após a morte de Frodo.

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Na trama, que pretende adaptar os seis primeiros capítulos de A Sociedade do Anel, os três Hobbits decidem revisitar os locais percorridos ao longo de sua jornada até a Montanha da Perdição. Em paralelo, a narrativa acompanhará Eleanor, filha de Sam, enquanto ela descobre segredos jamais revelados sobre a Guerra do Anel. O filme se chamará The Lord of the Rings: Shadows of the Past, ou O Senhor dos Anéis: Sombras do Passado, em português.

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Em uma postagem divulgada nas redes sociais, Jackson e Colbert discutiram a origem do projeto. O humorista, que é um ávido fã da saga literária, revelou que procurou o cineasta há cerca de dois anos e sugeriu um novo filme que abordasse capítulos e histórias que estão nos livros de J. R. R. Tolkien, mas que não foram adaptados para a trilogia original.

“Me peguei lendo várias vezes os seis primeiros capítulos de A Sociedade do Anel e pensei, ‘talvez essa pudesse ser uma história à parte, que se encaixaria na narrativa maior'”, revelou Colbert a Jackson, em vídeo publicado no Instagram.

O projeto está sendo escrito por Colbert e seu filho, o roteirista Peter McGee, e também conta com o envolvimento de Philippa Boyens, uma das roteiristas responsáveis pela trilogia original de filmes. A obra ainda não tem previsão de estreia ou elenco confirmado. O retorno de atores dos filmes originais é incerto.