Operação flagra transporte irregular de rochas em Cachoeiro

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, realizou nesta quinta-feira (11) uma operação de fiscalização na Rodovia BR-482, no trecho entre Cachoeiro de Itapemirim e Safra, no bairro Alto União.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A ação contou com apoio da Polícia Militar e teve como objetivo verificar a regularidade fiscal no transporte de mercadorias.

Leia também: Caso Alexandre Martins tem desfecho após 23 anos com condenação de ex-juiz

Durante a blitz, auditores fiscais identificaram o transporte de 450,962 metros quadrados de chapas de rochas ornamentais sem documentação fiscal. Após identificar a irregularidade, a equipe lavrou autos de infração que somaram R$ 51,7 mil e recolheu o valor integralmente de forma imediata.

A Subgerência Fiscal da Região Sul (Sufis-S) conduziu a operação, que integra as ações de fiscalização realizadas pela Receita Estadual. O objetivo é verificar o transporte de mercadorias no Estado.