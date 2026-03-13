Operação policial apreende drogas e prende suspeitos em Atílio Vivácqua

Uma operação policial em Atílio Vivácqua realizada na noite de quinta-feira (12) resultou na apreensão de drogas, dinheiro e diversos objetos ligados ao tráfico. A ação contou com a participação de equipes da Força Tática e da Polícia Judiciária do município.

Inicialmente, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. As equipes reuniram informações prévias sobre os alvos da investigação e organizaram a operação para localizar os suspeitos.

Durante as diligências, os agentes conseguiram localizar os indivíduos investigados. Em seguida, os policiais executaram as determinações judiciais e realizaram buscas nos locais indicados.

Como resultado da operação policial em Atílio Vivácqua, as equipes encontraram diferentes tipos de entorpecentes e equipamentos utilizados para a comercialização das drogas.

Entre os materiais apreendidos estavam 13 pedras pequenas de crack e quatro porções adicionais da mesma substância. Além disso, os policiais localizaram uma porção maior da droga, que totalizou 7,4 gramas.

Os agentes também apreenderam 14 papelotes de cocaína. O material, segundo os policiais, apresentava características típicas de preparo para venda.

Durante a operação, as equipes recolheram ainda um rádio comunicador, objeto frequentemente utilizado para comunicação entre suspeitos em atividades criminosas.

Além disso, os policiais encontraram material utilizado para embalagem das drogas. Esse tipo de material é conhecido como “material de endola” e costuma ser utilizado na preparação dos entorpecentes para venda.

Ainda durante a ação, os agentes apreenderam uma balança de precisão. Segundo os investigadores, o equipamento costuma ser utilizado para pesar e separar porções de drogas destinadas à venda.

Além disso, os policiais localizaram R$ 218 em dinheiro. O valor estava em espécie e foi recolhido como parte do material relacionado à investigação.

Durante as buscas, as equipes também apreenderam quatro telefones celulares. Agora, esses aparelhos poderão auxiliar a Polícia Civil na continuidade das investigações.

Após concluírem as diligências, os policiais conduziram os suspeitos à Delegacia de Polícia Civil de Atílio Vivácqua. Ao mesmo tempo, as equipes apresentaram todo o material apreendido na unidade policial.

Já na delegacia, os agentes realizaram os procedimentos legais previstos para o caso. Em seguida, a autoridade policial avaliou as circunstâncias da ocorrência e iniciou os registros formais da investigação.

A operação policial em Atílio Vivácqua faz parte de uma série de ações das forças de segurança voltadas ao combate ao tráfico de drogas no município.

Além disso, as autoridades destacam que novas operações continuam sendo planejadas. O objetivo é identificar pontos de comercialização de entorpecentes e responsabilizar os envolvidos nas atividades ilícitas.

Enquanto isso, as investigações seguem em andamento. A Polícia Civil analisa o material apreendido e, paralelamente, examina os dados encontrados nos celulares.

Com essas informações, os investigadores buscam identificar possíveis conexões com outras atividades criminosas registradas na região.