Páscoa: vendas no comércio capixaba devem injetar mais de R$ 70 milhões na economia
A estimativa do Connect Fecomércio-ES prevê um avanço de 3,1% no volume de vendas em comparação ao ano anterior.
O comércio do Espírito Santo deve movimentar R$ 71,9 milhões durante o período da Páscoa em 2026. A estimativa do Connect Fecomércio-ES prevê um avanço de 3,1% no volume de vendas em comparação ao ano anterior.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Esse montante confirma o segundo ano consecutivo de alta no varejo local. Supermercados, atacarejos e lojas especializadas lideram a procura por itens típicos. O coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, explica que o cenário une a recuperação econômica com a cautela do público.
Leia também: Consumo cresce e coloca ES em 1º no ranking nacional de serviços
Fatores que impulsionam o consumo
A melhora nas finanças das famílias capixabas sustenta esse crescimento. A redução da inadimplência e o aumento da intenção de consumo favorecem o setor. Contudo, o orçamento mais apertado exige atenção aos preços.
“O ambiente econômico atual permite um ritmo moderado de expansão. Ele destaca que o consumidor permanece atento, equilibrando o desejo de compra com o valor dos produtos”, explica o coordenador.
Variação de preços e inflação
A inflação no Espírito Santo acumulou 4,3% até fevereiro, superando a média nacional. Por isso, os produtos da época apresentam comportamentos distintos. O chocolate, por exemplo, sofre pressão devido à alta do cacau no mercado internacional.
O custo de barras e bombons subiu 16,51%. Além disso, o bacalhau registrou alta de 13,35%. Em contrapartida, os ingredientes da Torta Capixaba oferecem um alívio financeiro. O preço do azeite de oliva recuou 29,64%, enquanto o valor dos ovos caiu 19,71% em 12 meses.
Mudança no perfil de compra
A alimentação em casa tornou-se uma alternativa mais viável, já que os preços caíram 0,7%. Enquanto isso, comer fora de casa ficou 7,8% mais caro. Esse cenário estimula as celebrações domésticas e familiares.
“O público agora busca experiências personalizadas. O foco migrou dos tradicionais ovos de Páscoa para kits artesanais e momentos compartilhados. Segundo ele, o apelo afetivo da data garante a participação do consumidor, mesmo com ajustes no volume da compra”, salienta Spalenza.
Força do setor produtivo
A Fecomércio-ES representa mais de 431 mil empresas no estado. O setor é responsável por 58% da arrecadação de ICMS e emprega 663 mil pessoas formalmente. O projeto Connect surge de uma parceria com a Faesa e apoio de órgãos como Senac-ES e Secti-ES para monitorar esses dados.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726