Páscoa: vendas no comércio capixaba devem injetar mais de R$ 70 milhões na economia

O comércio do Espírito Santo deve movimentar R$ 71,9 milhões durante o período da Páscoa em 2026. A estimativa do Connect Fecomércio-ES prevê um avanço de 3,1% no volume de vendas em comparação ao ano anterior.

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Esse montante confirma o segundo ano consecutivo de alta no varejo local. Supermercados, atacarejos e lojas especializadas lideram a procura por itens típicos. O coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, explica que o cenário une a recuperação econômica com a cautela do público.

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Fatores que impulsionam o consumo

A melhora nas finanças das famílias capixabas sustenta esse crescimento. A redução da inadimplência e o aumento da intenção de consumo favorecem o setor. Contudo, o orçamento mais apertado exige atenção aos preços.

“O ambiente econômico atual permite um ritmo moderado de expansão. Ele destaca que o consumidor permanece atento, equilibrando o desejo de compra com o valor dos produtos”, explica o coordenador.

Variação de preços e inflação

A inflação no Espírito Santo acumulou 4,3% até fevereiro, superando a média nacional. Por isso, os produtos da época apresentam comportamentos distintos. O chocolate, por exemplo, sofre pressão devido à alta do cacau no mercado internacional.

O custo de barras e bombons subiu 16,51%. Além disso, o bacalhau registrou alta de 13,35%. Em contrapartida, os ingredientes da Torta Capixaba oferecem um alívio financeiro. O preço do azeite de oliva recuou 29,64%, enquanto o valor dos ovos caiu 19,71% em 12 meses.

Mudança no perfil de compra

A alimentação em casa tornou-se uma alternativa mais viável, já que os preços caíram 0,7%. Enquanto isso, comer fora de casa ficou 7,8% mais caro. Esse cenário estimula as celebrações domésticas e familiares.

“O público agora busca experiências personalizadas. O foco migrou dos tradicionais ovos de Páscoa para kits artesanais e momentos compartilhados. Segundo ele, o apelo afetivo da data garante a participação do consumidor, mesmo com ajustes no volume da compra”, salienta Spalenza.

Força do setor produtivo

A Fecomércio-ES representa mais de 431 mil empresas no estado. O setor é responsável por 58% da arrecadação de ICMS e emprega 663 mil pessoas formalmente. O projeto Connect surge de uma parceria com a Faesa e apoio de órgãos como Senac-ES e Secti-ES para monitorar esses dados.