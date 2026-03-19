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Peixe e alface no mesmo sistema? Entenda como funciona

A técnica funciona em circuito fechado, reduz o consumo de água e elimina a necessidade de fertilizantes químicos, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência da produção.

Imagem: Conexão Safra/IA

A aquaponia, sistema que integra a criação de peixes ao cultivo de plantas, tem ganhado espaço como alternativa produtiva no Brasil. A técnica funciona em circuito fechado, reduz o consumo de água e elimina a necessidade de fertilizantes químicos, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência da produção.

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