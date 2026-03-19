Peixe e alface no mesmo sistema? Entenda como funciona
A técnica funciona em circuito fechado, reduz o consumo de água e elimina a necessidade de fertilizantes químicos, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência da produção.
A aquaponia, sistema que integra a criação de peixes ao cultivo de plantas, tem ganhado espaço como alternativa produtiva no Brasil. A técnica funciona em circuito fechado, reduz o consumo de água e elimina a necessidade de fertilizantes químicos, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência da produção.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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