Plantão de farmácias: confira os endereços e horários

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a lista de farmácias de plantão em Cachoeiro de Itapemirim para este domingo (1º).

De acordo com o comunicado, seis estabelecimentos estão escalados para funcionar durante o plantão.

Além disso, a prefeitura reforça que os horários variam conforme a localização das drogarias.

Estão de plantão neste domingo:

Drogaria Cachoeiro

Praça Jerônimo Monteiro, 89 – Centro

Tel.: 3511-2478

Drogaria Júlia

Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 01 – Gilberto Machado

Tel.: 3521-0251

Farmácia Vida

Rua Mário Imperial, 47 – Ferroviários

Tel.: 3517-3441

Drogaria Júlia

Av. José Félix Cheim, S/Nº – Zumbi (Linha Vermelha)

Tel.: 3517-1600

Drogaria Júlia

Rodovia Ricardo Barbieri, 78 – Boa Vista

Tel.: 3025-2501

Drogaria Avenida

Av. Mauro Miranda Madureira, 181 – Teixeira Leite

Tel.: 3025-5774 / 99951-0653

Horários de funcionamento

As drogarias localizadas no Centro e na região do Guandu funcionam, obrigatoriamente, das 7h às 22h. Assim, as unidades situadas em outros bairros atendem das 7h às 19h. Contudo, esses estabelecimentos podem estender o funcionamento até as 22h, de forma facultativa.

Portanto, o morador deve verificar o endereço mais próximo e o horário específico antes de sair de casa. Além disso, a Vigilância Sanitária mantém canais abertos para sugestões e reclamações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 3199-1631.

Assim, a escala de plantão assegura atendimento farmacêutico mesmo fora do horário comercial regular.