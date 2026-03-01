Cidades

Plantão de farmácias: confira os endereços e horários

Seis drogarias estão escaladas para atendimento neste domingo (1º)

farmácias de plantão em Cachoeiro
Foto: Freepik

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a lista de farmácias de plantão em Cachoeiro de Itapemirim para este domingo (1º).

De acordo com o comunicado, seis estabelecimentos estão escalados para funcionar durante o plantão.

Além disso, a prefeitura reforça que os horários variam conforme a localização das drogarias.

Estão de plantão neste domingo:

Drogaria Cachoeiro
Praça Jerônimo Monteiro, 89 – Centro
Tel.: 3511-2478

Drogaria Júlia
Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 01 – Gilberto Machado
Tel.: 3521-0251

Farmácia Vida
Rua Mário Imperial, 47 – Ferroviários
Tel.: 3517-3441

Drogaria Júlia
Av. José Félix Cheim, S/Nº – Zumbi (Linha Vermelha)
Tel.: 3517-1600

Drogaria Júlia
Rodovia Ricardo Barbieri, 78 – Boa Vista
Tel.: 3025-2501

Drogaria Avenida
Av. Mauro Miranda Madureira, 181 – Teixeira Leite
Tel.: 3025-5774 / 99951-0653

Horários de funcionamento

As drogarias localizadas no Centro e na região do Guandu funcionam, obrigatoriamente, das 7h às 22h. Assim, as unidades situadas em outros bairros atendem das 7h às 19h. Contudo, esses estabelecimentos podem estender o funcionamento até as 22h, de forma facultativa.

Portanto, o morador deve verificar o endereço mais próximo e o horário específico antes de sair de casa. Além disso, a Vigilância Sanitária mantém canais abertos para sugestões e reclamações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 3199-1631.

Assim, a escala de plantão assegura atendimento farmacêutico mesmo fora do horário comercial regular.

