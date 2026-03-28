PM apreende armas e mais de 450 papelotes de cocaína em Cachoeiro

Uma ação da Força Tática, do 9° Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, resultou na apreensão de drogas, armas e diversos materiais ligados ao tráfico na noite desta sexta-feira (27), no bairro Valão, em Cachoeiro.

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A equipe recebeu denúncias de que traficantes teriam alugado uma casa localizada acima de uma igreja evangélica na Rua Adilson da Costa. Diante das informações, os policiais montaram uma campana nas proximidades para monitorar a movimentação.

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De acordo com a PM, durante a observação, os militares identificaram um suspeito, de pele clara e roupas escuras, entrando e saindo do imóvel carregando um embrulho. As viaturas tentaram realizar a abordagem, mas não localizaram o homem.

Na sequência, os policiais cercaram o imóvel. Por um buraco no portão, foi possível visualizar porções de cocaína no corredor. A equipe então entrou na residência e realizou buscas no local.

Ao todo, a PM apreendeu uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre .38 com numeração raspada, munições, 456 papelotes de cocaína, duas balanças de precisão, um rádio comunicador com base carregadora, uma capa de colete balístico, além de dois celulares e um documento do SUS.

Apesar da apreensão, ninguém foi preso. Os militares levaram o material para a delegacia para as medidas cabíveis.