PM estoura boca de fumo e apreende mais de 600 embalagens de drogas em Cachoeiro

A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas no bairro Agostinho Simonato, na noite desta terça-feira (17), resultando na prisão de um foragido da Justiça. A ocorrência foi registrada na rua Paulo Henrique dos Santos Rodrigues, após denúncia de tráfico no local.

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Segundo a PM, um morador informou que um homem utilizava a residência para embalar entorpecentes. Além disso, o suspeito estaria foragido do sistema prisional.

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Diante das informações, a equipe seguiu até o endereço indicado. No local, os militares chamaram pelo suspeito, que respondeu de dentro da casa. Em seguida, ele afirmou que iria se entregar.

Logo depois, os policiais realizaram a abordagem e confirmaram a identidade do homem. A equipe constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Durante a abordagem, o suspeito confessou que manipulava drogas dentro do imóvel. Ele também indicou onde armazenava os entorpecentes.

Apreensão de drogas

Na residência, os militares localizaram grande quantidade de substâncias ilícitas. Entre os materiais apreendidos, estavam 825 gramas de cocaína.

Além disso, a equipe encontrou 569 pinos e 93 papelotes da droga, totalizando aproximadamente 510 gramas. Os policiais também recolheram uma porção de 40 gramas e outra de 275 gramas.

Ainda durante as buscas, os militares apreenderam cerca de 90 gramas de crack, além de quatro buchas de maconha, que somavam cinco gramas.

Além dos entorpecentes, a equipe recolheu uma balança de precisão e um aparelho celular. Esses itens reforçam a suspeita de comercialização no local.

Posteriormente, os policiais conduziram o suspeito à 7ª Delegacia Regional. Ele permaneceu à disposição da autoridade policial competente.

A apreensão de drogas no bairro Agostinho Simonato reforça a atuação das forças de segurança no combate ao tráfico. Além disso, a ação contribui para reduzir a circulação de entorpecentes na região.

A Polícia Militar destacou a importância das denúncias anônimas. Segundo a corporação, a participação da população auxilia diretamente nas ações de segurança pública.