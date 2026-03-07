Por que a planta dormideira “fecha” as folhas quando é tocada?

A pequena e curiosa Mimosa pudica, conhecida popularmente como dormideira, sensitiva ou não-me-toques, chama atenção de quem passa por ela. Isso porque, basta um leve toque para que suas folhas se fechem rapidamente, como se, de repente, a planta estivesse “dormindo” ou se escondendo.

Um mecanismo de defesa natural da dormideira

O movimento rápido da dormideira funciona como um mecanismo de defesa. Quando alguém encosta na planta, suas folhas se dobram quase instantaneamente. Assim, ela pode parecer menos atraente para possíveis predadores, como, por exemplo, insetos ou animais herbívoros.

Esse fenômeno, por sua vez, recebe o nome científico de Tigmonastia, que descreve a reação de uma planta ao toque ou a estímulos mecânicos.

Como isso acontece?

Na base das folhas da dormideira existe uma pequena estrutura chamada pulvino, que funciona como uma espécie de “articulação”. Quando a planta é tocada, ocorre uma rápida mudança na pressão da água dentro das células dessa região.

Como resultado, as folhas se dobram e se fecham em poucos segundos. Depois disso, quando o estímulo passa, a planta volta gradualmente ao estado normal e abre novamente suas folhas.

Mais do que um truque curioso

À primeira vista, pode parecer apenas uma curiosidade da natureza. No entanto, esse comportamento ajuda a planta a sobreviver. Ao se fechar, a dormideira pode:

parecer murcha ou sem valor nutritivo para animais;

assustar pequenos insetos;

reduzir danos causados por ventos ou movimentos bruscos.

Presente em várias regiões do Brasil

A dormideira é comum em jardins, terrenos baldios e áreas rurais de diversas partes do Brasil. Por isso, muitas pessoas encontram a planta com facilidade durante caminhadas ou em áreas de vegetação espontânea.

Embora muitos a considerem apenas uma plantinha comum, ela desperta curiosidade principalmente entre crianças e amantes da natureza.

Além disso, a dormideira também é estudada por cientistas interessados em entender como as plantas percebem estímulos e reagem ao ambiente. Dessa forma, pesquisadores observam que, mesmo sem cérebro ou sistema nervoso, elas possuem mecanismos complexos de adaptação.

Curiosidade: à noite, mesmo sem ser tocada, a dormideira também fecha suas folhas. Isso acontece porque o processo está ligado ao ciclo natural de luz e escuridão da planta.