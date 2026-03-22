Precisando de remédios? Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo
Os consumidores que precisarem de remédios controlados ou itens de primeira necessidade podem se dirigir aos estabelecimentos escalados.
O cronograma oficial de plantão de farmácias em Cachoeiro de Itapemirim garante o atendimento à população durante todo este domingo (22). As unidades selecionadas distribuem-se por pontos estratégicos, com o objetivo de abranger diferentes bairros e facilitar o acesso dos moradores. Dessa maneira, a escala assegura que o cidadão encontre suporte farmacêutico em diversas regiões da cidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse sentido, os consumidores que precisarem de remédios controlados ou itens de primeira necessidade podem se dirigir aos estabelecimentos escalados. Além de medicamentos, as farmácias oferecem ampla linha de produtos de higiene e cuidados pessoais para atender emergências domésticas. Portanto, o serviço funciona como um suporte essencial para o bem-estar da comunidade local.
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As lojas permanecem de prontidão para receber o público com equipes preparadas para o atendimento imediato. Assim, caso o consumidor tenha dúvidas sobre a disponibilidade de algum item, os estabelecimentos disponibilizam contatos telefônicos para consulta prévia. Abaixo, estão os locais, endereços e telefones das unidades que operam no plantão de hoje.
Lista de farmácias de plantão
Drogaria Brito
Endereço: Rua Bernardo Horta, 274 – Guandu (em frente ao Supermercado Casagrande)
Telefone: (28) 99999-7445
Usimed
Endereço: Praça Gilberto Machado, 11 – Gilberto Machado (próximo à Unimed)
Telefone: (28) 3522-8511
Drogaria Líder
Endereço: Rua Bolivar de Abreu, 09 – Abelardo Machado (ao lado da Academia Sport Fit da Ilha da Luz)
Telefone: (28) 99920-9571
Drogaria Jardim Itapemirim
Endereço: Rua João Antônio Vasques, 71 – Jardim Itapemirim (próximo ao CAIC)
Telefones: (28) 3028-5501 | (28) 99935-5501
Farmavocê
Endereço: Rua Manoel Pereira da Silva, 7 – Marbrasa (em frente ao Supermercado MultiShow)
Telefone: (28) 3015-8987
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