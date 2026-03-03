Conexão Safra

Preço do leite reage após nove meses seguidos de queda

O preço do leite pago ao produtor reagiu em janeiro/26 depois de ter registrado nove meses consecutivos de queda.

Foto: divulgação//br.freepik.com/fotos-premium

O preço do leite pago ao produtor reagiu em janeiro/26 depois de ter registrado nove meses consecutivos de queda. Cálculos do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, mostram que o preço do leite ao produtor captado em janeiro/26 fechou a R$ 2,0216/litro na Média Brasil, ligeira alta de 0,9% frente a dezembro/25, mas forte queda de 26,9% sobre a de janeiro/25, em termos reais (os valores foram deflacionados pelo IPCA de janeiro/26).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: https://conexaosafra.com/agronegocio/preco-do-leite-reage-apos-nove-meses-seguidos-de-queda/

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

AgriculturaConexão Safra

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por