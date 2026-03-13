Preço do mamão havaí sobe e depois recua no Norte do ES

O preço do mamão no Espírito Santo apresentou oscilações ao longo de fevereiro, especialmente no Norte do estado, principal polo produtor da fruta. A variedade havaí iniciou o mês com valorização nas cotações, impulsionada pela redução da oferta no mercado regional.

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