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Preço do mamão havaí sobe e depois recua no Norte do ES

A variedade havaí iniciou o mês com valorização nas cotações, impulsionada pela redução da oferta no mercado regional.

Foto: /br.freepik.com

O preço do mamão no Espírito Santo apresentou oscilações ao longo de fevereiro, especialmente no Norte do estado, principal polo produtor da fruta. A variedade havaí iniciou o mês com valorização nas cotações, impulsionada pela redução da oferta no mercado regional.

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