Prêmio da Lotofácil acumula e passa dos R$ 5 milhões; veja os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3625 da Lotofácil nesta segunda-feira (2), gerando grandes expectativas para os apostadores. Portanto, confira abaixo os números sorteados e as informações sobre os prêmios.

Números sorteados:

1 – 4 – 8 – 9 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25.

Premiação do concurso 3625

Contudo, no concurso atual, ninguém acertou os 15 números e o prêmio acumulou para o valor de R$ 5,5 milhões. Contudo, houve ganhadores em outras faixas de premiação:

14 acertos: 204 apostas premiadas, assim, cada uma receberá R$ 1.898,94.

13 acertos: 7.910 apostas premiadas, com prêmio de R$ 35 cada.

12 acertos: 106.766 apostas premiadas, com prêmio de R$ 14 cada.

11 acertos: 593.527 apostas premiadas, com prêmio de R$ 7 cada.

Desse modo, a Caixa Econômica Federal realizará o próximo sorteio na terça-feira (3), e a expectativa de prêmio continuará alta.

Como jogar na Lotofácil

Nesse sentido, participar da Lotofácil é simples. Desse modo, para apostar, basta marcar entre 15 e 20 números no volante, que possui 25 opções. Assim, se preferir, pode optar pela Surpresinha, em que a Caixa Econômica Federal escolhe os números aleatoriamente.

Além disso, as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números serão premiadas. Nesse sentido, o valor do prêmio depende da quantidade de números escolhidos. Veja como funciona a premiação:

11 números: R$ 7.

12 números: R$ 14.

13 números: R$ 35.

14 números: A divisão é feita da seguinte forma:

13% do prêmio é destinado aos acertadores de 14 números.

62% é dividido entre os acertadores de 15 números.

10% ficam acumulados para os acertadores de 15 números nos concursos de final 0.

15% vão para os acertadores de 15 números nos concursos especiais, realizados anualmente em setembro.

Nos concursos de final 0, a distribuição do prêmio ocorre da seguinte forma:

72% é para os acertadores de 15 números.

13% vai para os acertadores de 14 números.

15% fica acumulado para os acertadores de 15 números nos concursos especiais de setembro.