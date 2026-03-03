Prêmio da Lotofácil acumula e passa dos R$ 5 milhões; veja os números sorteados
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3625 da Lotofácil nesta segunda-feira (2), gerando grandes expectativas para os apostadores. Portanto, confira abaixo os números sorteados e as informações sobre os prêmios.
Números sorteados:
1 – 4 – 8 – 9 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25.
Premiação do concurso 3625
Contudo, no concurso atual, ninguém acertou os 15 números e o prêmio acumulou para o valor de R$ 5,5 milhões. Contudo, houve ganhadores em outras faixas de premiação:
- 14 acertos: 204 apostas premiadas, assim, cada uma receberá R$ 1.898,94.
- 13 acertos: 7.910 apostas premiadas, com prêmio de R$ 35 cada.
- 12 acertos: 106.766 apostas premiadas, com prêmio de R$ 14 cada.
- 11 acertos: 593.527 apostas premiadas, com prêmio de R$ 7 cada.
Desse modo, a Caixa Econômica Federal realizará o próximo sorteio na terça-feira (3), e a expectativa de prêmio continuará alta.
Como jogar na Lotofácil
Nesse sentido, participar da Lotofácil é simples. Desse modo, para apostar, basta marcar entre 15 e 20 números no volante, que possui 25 opções. Assim, se preferir, pode optar pela Surpresinha, em que a Caixa Econômica Federal escolhe os números aleatoriamente.
Além disso, as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números serão premiadas. Nesse sentido, o valor do prêmio depende da quantidade de números escolhidos. Veja como funciona a premiação:
- 11 números: R$ 7.
- 12 números: R$ 14.
- 13 números: R$ 35.
14 números: A divisão é feita da seguinte forma:
- 13% do prêmio é destinado aos acertadores de 14 números.
- 62% é dividido entre os acertadores de 15 números.
- 10% ficam acumulados para os acertadores de 15 números nos concursos de final 0.
- 15% vão para os acertadores de 15 números nos concursos especiais, realizados anualmente em setembro.
Nos concursos de final 0, a distribuição do prêmio ocorre da seguinte forma:
72% é para os acertadores de 15 números.
13% vai para os acertadores de 14 números.
15% fica acumulado para os acertadores de 15 números nos concursos especiais de setembro.
