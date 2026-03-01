Prêmio da Mega-Sena acumulou de novo; veja o quanto você pode ganhar

A Mega-Sena acumulada voltou a chamar atenção dos apostadores em todo o país. O sorteio do concurso 2.978 ocorreu na noite deste sábado (28), em São Paulo. No entanto, nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Assim, com isso, o prêmio principal acumulou e pode pagar R$ 160 milhões no próximo concurso.

Os números sorteados foram: 06 – 09 – 13 – 20 – 42 – 50.

Embora ninguém tenha levado o prêmio máximo, outras faixas registraram ganhadores. Ao todo, 129 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 38.181,97. Além disso, 9.449 apostas fizeram a quadra e garantiram R$ 859,23 cada.

Agora, a expectativa se volta para o próximo sorteio, que acontecerá na terça-feira (3). Assim, a Mega-Sena acumulada deve intensificar o movimento nas lotéricas e nas plataformas digitais.

Como participar da Mega-Sena acumulada

Para concorrer, o apostador deve marcar de 6 a 20 números no volante. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6,00. Contudo, quanto mais números o jogador escolher, maior será o valor da aposta. Em contrapartida, as chances de faturar o prêmio aumentam.

Quem busca praticidade pode optar pela Surpresinha. Nesse caso, o sistema escolhe os números de forma automática. Já a Teimosinha permite repetir a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos, o que facilita para quem não quer renovar o jogo a cada sorteio.

Bolão amplia chances de ganhar

Além da aposta individual, o jogador pode participar do Bolão da Mega-Sena. A modalidade permite apostar em grupo e dividir os custos. O preço mínimo do bolão é de R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00.

O sistema aceita bolões com no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Ademais, cada bolão pode reunir até 10 apostas, todas com a mesma quantidade de números. O apostador também pode adquirir cotas organizadas pelas lotéricas, com tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

As cotas também ficam disponíveis no portal Loterias Online CAIXA. Entretanto, as vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 nos dias de sorteio.

Apostas online e pagamento de prêmios

O apostador pode registrar a Mega-Sena acumulada pelo Internet Banking CAIXA. Dessa forma, o processo se torna mais rápido e prático. Contudo, o pagamento de prêmios dessas apostas ocorre exclusivamente nas agências da CAIXA, independentemente do valor.

Para resgatar o prêmio, o titular deve apresentar documento de identidade com CPF e o recibo da aposta emitido pelo Internet Banking. Caso outra pessoa realize o saque, ela deve apresentar procuração válida.

Enquanto isso, milhões de brasileiros já fazem planos com o valor milionário. Afinal, a Mega-Sena acumulada movimenta sonhos e reforça a expectativa de transformar apostas simples em grandes conquistas.