Previsão do tempo: quarta-feira de calor e chuvas rápidas no ES

A previsão do tempo no Espírito Santo indica mudanças pontuais nesta quarta-feira. A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva durante a madrugada e também nas primeiras horas da manhã, sobretudo na Região Nordeste. No entanto, ao longo do dia, o tempo abre e o sol volta a predominar.

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Enquanto isso, nas demais áreas do estado, o cenário se mantém mais estável. Não há previsão de chuva em regiões como a Grande Vitória, o Sul e a Região Serrana. Além disso, as temperaturas apresentam leve elevação, o que contribui para a sensação de calor em diversas cidades.

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Previsão por região

Na Grande Vitória, o dia começa com sol entre nuvens. Ainda assim, não há expectativa de chuva. Os ventos sopram de forma fraca a moderada no litoral. As temperaturas variam entre 24 °C e 33 °C, enquanto em Vitória os termômetros oscilam entre 24 °C e 32 °C.

Já na Região Sul, o sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 22 °C e 35 °C. Por outro lado, nas áreas mais altas, os termômetros registram mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, o cenário se repete. O sol predomina entre nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 21 °C e 32 °C nas áreas mais baixas. Já nas regiões mais elevadas, os termômetros marcam entre 19 °C e 30 °C.

Por outro lado, o Norte do estado apresenta maior instabilidade. Ao longo do dia, há variação de nuvens e possibilidade de chuva passageira. As temperaturas variam entre 24 °C e 32 °C.

Situação semelhante ocorre na Região Noroeste. A previsão aponta variação de nuvens e pancadas rápidas de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 23 °C e 35 °C. Já em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas ficam entre 22 °C e 32 °C.

Por fim, na Região Nordeste, a chuva aparece de forma rápida durante a manhã. Contudo, ao longo do dia, as nuvens diminuem e o sol volta a aparecer. Os ventos seguem de fraco a moderado no litoral, com temperaturas entre 24 °C e 32 °C.