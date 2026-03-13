Primeiras ondas de frio do outono devem chegar entre maio e junho
O outono de 2026 começa astronomicamente às 11h45 do dia 20 de março.
As primeiras ondas de frio do outono no Brasil devem chegar entre maio e junho, após início de estação ainda quente e abafado. O outono de 2026 começa astronomicamente às 11h45 do dia 20 de março. Apesar da mudança oficial no calendário, as características típicas da estação não costumam aparecer de forma imediata na atmosfera.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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