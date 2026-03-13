Procon de Alegre monitora preços dos combustíveis no município
Prefeitura acompanha variações no mercado e verifica formação dos preços praticados nos postos.
A Prefeitura de Alegre anunciou que está monitorando os preços dos combustíveis no município. A administração acompanha a variação dos valores praticados no Brasil e observa possíveis reflexos no mercado local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O acompanhamento ocorre por meio do Procon Municipal de Alegre, que iniciou o monitoramento dos preços praticados pelos postos revendedores. Dessa forma, o órgão busca verificar a regularidade na formação dos valores e assegurar o cumprimento das normas de proteção e defesa do consumidor.
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Além disso, o monitoramento acontece em um cenário de oscilações no mercado internacional. A intensificação das tensões geopolíticas envolvendo países do Oriente Médio provocou instabilidade no mercado global de energia. Como consequência, esse cenário tem contribuído para a volatilidade das cotações internacionais do petróleo.
Esse contexto pode gerar impactos no mercado interno, principalmente nos preços de derivados do petróleo, como o óleo diesel. Por esse motivo, o município acompanha com atenção as possíveis variações que possam refletir no comércio local de combustíveis.
Procon acompanha formação dos preços
O Procon de Alegre realiza o acompanhamento dos valores praticados pelos postos de combustíveis da cidade. Além disso, o órgão analisa se os preços seguem critérios legais e se possuem fundamentação adequada.
Durante esse processo, a fiscalização também verifica o cumprimento das normas previstas na legislação de defesa do consumidor. Assim, o acompanhamento busca garantir maior transparência nas relações de consumo.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece limites para a formação de preços no mercado. A legislação proíbe práticas abusivas nas relações de consumo e também impede a elevação de valores sem justa causa ou com variação manifestamente excessiva.
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