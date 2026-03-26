Produção de cacau coloca Espírito Santo entre os maiores do país
O Estado ocupa a terceira posição no ranking nacional e responde por cerca de 4,1% da produção brasileira, com destaque para o município de Linhares
Nesta quinta-feira (26), quando é celebrado o Dia Nacional do Cacau, o Espírito Santo permanece como um dos principais polos produtores do país. O Estado ocupa a terceira posição no ranking nacional e responde por cerca de 4,1% da produção brasileira, com destaque para o município de Linhares, responsável por 8.321 toneladas, o equivalente a 68,4% da produção estadual.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Leia mais em: https://conexaosafra.com/cacauicultura/producao-de-cacau-coloca-espirito-santo-entre-os-maiores-do-pais/
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726