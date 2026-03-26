Produção de cacau coloca Espírito Santo entre os maiores do país

Nesta quinta-feira (26), quando é celebrado o Dia Nacional do Cacau, o Espírito Santo permanece como um dos principais polos produtores do país. O Estado ocupa a terceira posição no ranking nacional e responde por cerca de 4,1% da produção brasileira, com destaque para o município de Linhares, responsável por 8.321 toneladas, o equivalente a 68,4% da produção estadual.

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