Profª  Yerecê  e os silêncios que expressam emoções

“Antes de existir a voz existia o silêncio/O silêncio/Foi a primeira coisa que existiu/Um silêncio que ninguém ouviu” – Arnaldo Antunes

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Em meio a vozes silenciadas, pessoas invisibilizadas, há uma mulher, a Profª Yerecê, que emergiu, na esfera da Educação, com a ideia de provar que a ausência de som, de palavras que, à primeira vista pode parecer que o silêncio é ausência de sentido, é exatamente o contrário.

Leia também – Mãe, o diagnóstico não te define: você é mais que o câncer!

Em uma sociedade reificada e barulhenta, em que todos têm opiniões sobre tudo, em que a maioria grita argumentos, quase sempre vazios, há pessoas e professores que transitam entre silêncios carregados de sentidos. Esses silêncios só precisam de tempo e de delicadezas para serem interpretados:

“Houve/ (há)/ um enorme silêncio/ anterior ao nascimento das estrelas antes da luz/ a matéria da matéria/ de onde tudo vem incessante e onde tudo se apaga/ eternamente/ esse silêncio/ grita sob nossa vida e de ponta a ponta a atravessa/ estridente” –Ferreira Gullar

Principalmente as mulheres pertencem à turma dos silenciados na historicidade humana e hoje, 8 de março, o Aqui Notícias, escuta e abre espaço para uma dela – professora de Libras, a Yerecê Regina Medeiros Simões Chiesa.

Em um diálogo cheio de memórias e de afetos, Profª Yerecê tece silêncios potentes e sons que vencem barreiras de preconceitos e de falta de informações:

1. Profª Yerecê, conte-nos um pouco sobre você

Meu nome é Yerecê Regina Medeiros Simões Chiesa. Sou professora aposentada da rede pública do Espírito Santo, com atuação nas redes municipal e estadual de ensino, especialmente em Cachoeiro de Itapemirim, onde lecionei no Ensino Fundamental I e II.

Sou formada em Letras — Português e Literatura e especialista em Literatura Brasileira e Contemporânea; Psicopedagogia; Psicanálise; Gestão Escolar e Educação Especial. Também realizei cursos voltados ao atendimento de crianças com necessidades específicas, como autismo, TDAH, baixa visão e surdez. Além disso, atuei no ensino superior, como professora de Libras, no Centro Universitário São Camilo-ES.

Atualmente, atuo nas áreas de psicopedagogia e psicanálise, com atendimentos voltados para crianças, apoiando o desenvolvimento da aprendizagem, da linguagem, da cognição e da inclusão. Essa continua sendo minha paixão.

Dediquei minha trajetória à educação de pessoas surdas. Prefiro usar o termo surdos, pois acredito que todos nós temos limitações e que a surdez não define incapacidade.

2. Como você penetrou no mundo silencionso e cheio de significados?

Estudei no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), no Rio de Janeiro, onde aprofundei meus conhecimentos em Libras. Ao retornar à escola, procurei introduzir a Língua Brasileira de Sinais no processo de alfabetização, embora, na época, ainda predominasse o método oralista, que priorizava a fala. Enfrentei muitas barreiras.

Um dos momentos mais transformadores da minha trajetória ensinando foi quando retornei, em 1997, ao trabalho com os surdos.

Quando voltei à escola, os alunos surdos ficaram encantados ao perceber que eu havia me interessado por Libras e pela forma como se comunicam. O brilho nos olhos deles me motivou a me aprofundar na língua e a dedicar minha trajetória à educação de surdos. Aprendi que eles valorizam profundamente quando alguém se dispõe a aprender sua língua e a construir uma comunicação verdadeira.

Para mim, a Libras vai além de uma ferramenta pedagógica. Ela possibilita expressão, identidade e participação social. Por meio dos gestos e do olhar, a pessoa surda se comunica e se conecta com o mundo. Afinal, comunicação é vida.

3. O que a Língua Brasileira de Sinais ensinou a você sobre escuta, silêncio e empatia?

A Língua Brasileira de Sinais me ensinou que escutar vai muito além de ouvir. Aprendi que a verdadeira escuta acontece com atenção, presença e sensibilidade. No convívio com pessoas surdas, percebi que o silêncio não é ausência, mas um espaço rico de comunicação, feito de olhares, gestos e expressões.

A Libras também me ensinou a desenvolver empatia. Ao compreender a forma como os surdos percebem e se relacionam com o mundo, aprendi a respeitar outras maneiras de existir e de se comunicar. Assim, entendi que a comunicação é multifacetada e exige de cada um de nós dedicação ao outro e as suas potencialidades.

Ao escolher trabalhar com pessoas com deficiências, precisei também deixar para trás, de certa forma, aquela essência tão marcante de lidar com o convencional e aprender a me relacionar com desafios e poucas referências.

Todas essas mudanças fazem a gente, no início, sentir receio. Há medos de ousar, de sair daquilo que já conhecemos. Mas vale a pena. Para mim, foi algo muito positivo.

Hoje eu me sinto fortalecida. Trabalhar com as adversidades me atrai, porque cada criança é única. Cada criança precisa de um olhar próprio, de um protocolo diferenciado, de um respeito profundo à sua individualidade, afinal, “Não existiria som/Se não houvesse o silêncio (…)” – Lulu Santos.

Ousar significa também doar o nosso tempo para aqueles que precisam de um olhar mais atento, de uma escuta sensível e diferenciada. Porque, querendo ou não, vivemos cercados por um turbilhão de sons, de informações e de pressões que, muitas vezes, tiram-nos do eixo. Por isso, é fundamental buscar sempre o equilíbrio. Corpo e mente precisam estar em constante harmonia.

4. O que diferencia inclusão real de inclusão performática?

A acessibilidade ainda enfrenta muitas limitações. Falta não apenas vontade política, mas também compromisso real com a aplicação das leis e com a criação de condições que garantam inclusão verdadeira.

Infelizmente, o que vemos, muitas vezes, é a inclusão performática. Ela ocorre quando instituições, empresas ou governos afirmam apoiar a inclusão, mas não promovem mudanças reais para garantir participação e igualdade. Na prática, trata-se de uma inclusão apenas simbólica ou superficial. Ela aparece em discursos, campanhas, eventos ou documentos, porém não se traduz em ações concretas.

As pessoas com deficiências possuem capacidade, inteligência e talentos, mas ainda recebem poucas oportunidades para demonstrar seu potencial. Muitas crianças que atendo me surpreendem diariamente com suas habilidades e potencialidades.

Por isso, acredito que a acessibilidade precisa se tornar uma cultura, baseada no respeito às diferenças e no compromisso de garantir condições reais de participação. Hoje, infelizmente, até a mobilidade básica ainda é difícil para muitas pessoas, seja pela falta de estrutura adequada nas cidades, seja pela ausência de políticas efetivas de inclusão. A a inclusão verdadeira remove barreiras e cria oportunidades concretas para todos.

5. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, como você se vê em um mundo tão violento e misógino?

Eu precisei me reinventar. As diversas crises (econômica, política, climática, existencial etc) me afetaram profundamente. Um professor acredita em promoção de pessoas. Ele precisa de apoio, respeito, de valorização e de se sentir capaz de melhorar a vida do outro.

Nesse meu processo de reinvenção, negando o etarismo — porque hoje eu sou uma jovem senhora aposentada —, eu acabei criando um consultório, onde atendo crianças autistas e também crianças surdas.

Fonte: Divulgação l Acervo Pessoal

Isso aconteceu porque a escola de surdos foi fechada. E uma criança de seis anos, que tem implante coclear, chegou até mim justamente quando eu estava me aposentando da prefeitura.

Foi justamente o acompanhamento dessa criança surda, com implante coclear, que me motivou a criar esse espaço e continuar meu trabalho. Sei que é “Difícil fotografar o silêncio./ Entretanto tentei. Eu conto:/(…) Tinha um perfume de jasmim no beiral do sobrado. Fotografei o perfume.” – Manoel de Barros.

Para todas as mulheres, eu desejo que elas cultivem coragem, empatia e compromisso com a inclusão real, transformando conhecimento e sensibilidade em caminhos de cuidado e transformação social. Além disso, desejo leis que lhes garantam repeito, segurança, dignidade e vida plena.