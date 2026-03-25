Programa Sementes: startups transformam o agronegócio no Espírito Santo

Vargem Alta sedia, nesta quinta (26) e sexta-feira (27), a Feira Conexão Digital de Inovação no Agro. Nesse sentido, o Programa Sementes protagoniza o evento com soluções tecnológicas voltadas ao campo. Esta iniciativa do Governo do Estado, via Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), promove o debate sobre o futuro do setor rural.

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A agenda do encontro foca em inovação, educação e empreendedorismo. Dessa forma, o Sementes apresenta startups aceleradas e lidera o painel “Startups no Agro: da Ideia ao Programa de Aceleração”. Assim, a ação fortalece o ambiente de negócios voltado à agropecuária capixaba.

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“Levar o Sementes para um evento como este é fundamental para aproximar nossas startups do setor produtivo e mostrar como soluções inovadoras já estão transformando o agronegócio capixaba. Além disso, é também uma oportunidade de inspirar novos empreendedores e conectar ideias que podem gerar impacto real na economia e na vida das pessoas”, destaca a coordenadora do programa, Jamylly Caran.

A Secti utiliza essa participação para interiorizar o conhecimento técnico. Portanto, a estratégia integra a inovação aos diversos pilares da economia local. O secretário da pasta, Bruno Lamas, enfatiza que o progresso tecnológico não se restringe aos grandes centros urbanos.

“Levar os programas da Secti para dentro de um evento voltado ao agro é uma forma de mostrar que a inovação não está restrita aos grandes centros ou ao setor tecnológico tradicional. Ela está no campo, na educação, no empreendedorismo e na vida das pessoas. Nosso papel é conectar essas oportunidades e garantir que elas cheguem a todo o Espírito Santo”, ressalta

A pasta também disponibiliza informações sobre o Pré-Enem, Formação Avançada e as incubadoras dos CEETs. Essas frentes garantem qualificação profissional e estimulam a criatividade dos participantes.

A feira

A feira aborda conceitos como Agro 4.0 e sustentabilidade. O evento foca especialmente no protagonismo juvenil e na geração de renda. A programação conta ainda com o Concurso Ideia Inovadora para premiar o pensamento criativo dos estudantes locais.