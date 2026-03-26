Programação do cinema: Ryan Gosling vive professor em missão contra o fim do mundo

O filme “Devoradores de Estrelas” chega aos cinemas com uma proposta envolvente. Nesse sentido, a produção acompanha a jornada de Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling. Logo no início, ele acorda sozinho dentro de uma espaçonave, a anos-luz da Terra. Além disso, o personagem não se lembra de sua identidade nem de como chegou até ali.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Aos poucos, no entanto, Ryland recupera a memória. Desse modo, ele descobre que atuava como professor de ciências e foi recrutado para uma missão decisiva. O chamado Projeto Fim do Mundo o enviou a quase 12 anos-luz de distância. Assim, o objetivo é investigar por que o Sol está morrendo e ameaça toda a vida no planeta.

Leia também: ‘De Repente 30’ vai ganhar refilmagem na Netflix, diz site

Diante disso, o protagonista precisa agir rápido. Ele utiliza seus conhecimentos científicos para tentar solucionar o enigma. Contudo, o desafio vai além da lógica. Dessa forma, o que parecia ser uma missão solitária ganha um novo rumo. Ryland encontra uma amizade inesperada, que muda completamente o curso da jornada.

Enquanto o longa chama atenção pela trama intensa, o público também encontra diversas opções nas salas de cinema. Atualmente, a programação reúne filmes de diferentes gêneros, desde ação até comédia. Assim, os espectadores podem escolher produções que atendem a diferentes perfis.

Além disso, a variedade de estreias reforça o movimento nas telonas. Com alternativas para todas as idades, o cinema se mantém como uma opção de lazer atrativa. Portanto, “Devoradores de Estrelas” surge como um dos destaques, mas divide espaço com outras produções que também prometem conquistar o público.

Programação completa – Cine Unimed

Super Mario Galaxi: o filme (3D)

Pré-estreia dia 01/04 – 16h (DUBLADO)

Sala 01

Velhos Bandidos (2D)

Todos os dias – 16h15 | 18h15 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Nuremberg (2D)

Todos os dias – 20h15 (LEGENDADO)

Sala 02

Crepúsculo (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – ÚLTIMO DIA: 31/03

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Uma Segunda Chance (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)

Sala 03

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 17h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Devoradores de Estrelas (2D)

Todos os dias – 19h30 (DUBLADO)

Cara de Um, Focinho de Outro (2D)

Sala 04

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Pânico 7 (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Devoradores de Estrelas (2D)

Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Super Mario Galaxi: o filme (3D)

Pré-estreia dia 01/04 – 17h (DUBLADO)

Sala 01

Viagem Gelada (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Velhos Bandidos (2D)

Todos os dias – 18h30 | 20h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Zootopia 2 (2D) – ÚLTIMO DIA: 31/03

Todos os dias – 17h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Crepúsculo (2D)

Todos os dias – 19h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 03

Cara de Um, Focinho de Outro (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Uma Segunda Chance (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Turbulência (2D)