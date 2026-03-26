Programação do cinema: Ryan Gosling vive professor em missão contra o fim do mundo
A produção acompanha a jornada de Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling.
O filme “Devoradores de Estrelas” chega aos cinemas com uma proposta envolvente. Nesse sentido, a produção acompanha a jornada de Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling. Logo no início, ele acorda sozinho dentro de uma espaçonave, a anos-luz da Terra. Além disso, o personagem não se lembra de sua identidade nem de como chegou até ali.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Aos poucos, no entanto, Ryland recupera a memória. Desse modo, ele descobre que atuava como professor de ciências e foi recrutado para uma missão decisiva. O chamado Projeto Fim do Mundo o enviou a quase 12 anos-luz de distância. Assim, o objetivo é investigar por que o Sol está morrendo e ameaça toda a vida no planeta.
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Diante disso, o protagonista precisa agir rápido. Ele utiliza seus conhecimentos científicos para tentar solucionar o enigma. Contudo, o desafio vai além da lógica. Dessa forma, o que parecia ser uma missão solitária ganha um novo rumo. Ryland encontra uma amizade inesperada, que muda completamente o curso da jornada.
Enquanto o longa chama atenção pela trama intensa, o público também encontra diversas opções nas salas de cinema. Atualmente, a programação reúne filmes de diferentes gêneros, desde ação até comédia. Assim, os espectadores podem escolher produções que atendem a diferentes perfis.
Além disso, a variedade de estreias reforça o movimento nas telonas. Com alternativas para todas as idades, o cinema se mantém como uma opção de lazer atrativa. Portanto, “Devoradores de Estrelas” surge como um dos destaques, mas divide espaço com outras produções que também prometem conquistar o público.
Programação completa – Cine Unimed
Super Mario Galaxi: o filme (3D)
- Pré-estreia dia 01/04 – 16h (DUBLADO)
Sala 01
Velhos Bandidos (2D)
- Todos os dias – 16h15 | 18h15 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA
Nuremberg (2D)
- Todos os dias – 20h15 (LEGENDADO)
Sala 02
Crepúsculo (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – ÚLTIMO DIA: 31/03
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Uma Segunda Chance (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)
Sala 03
Zootopia 2 (2D)
- Todos os dias – 17h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Devoradores de Estrelas (2D)
- Todos os dias – 19h30 (DUBLADO)
Cara de Um, Focinho de Outro (2D)
Sala 04
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Pânico 7 (2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Devoradores de Estrelas (2D)
- Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO)
Programação completa – Cine Ritz Perim
Super Mario Galaxi: o filme (3D)
- Pré-estreia dia 01/04 – 17h (DUBLADO)
Sala 01
Viagem Gelada (2D)
- Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Velhos Bandidos (2D)
- Todos os dias – 18h30 | 20h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Sala 02
Zootopia 2 (2D) – ÚLTIMO DIA: 31/03
- Todos os dias – 17h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Crepúsculo (2D)
- Todos os dias – 19h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Sala 03
Cara de Um, Focinho de Outro (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Uma Segunda Chance (2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Turbulência (2D)
- Todos os dias – 20h40 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
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