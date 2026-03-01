Qual o maior prêmio da Mega-Sena já pago no Brasil? Veja recordes
O maior prêmio já entregue a um único apostador em concursos regulares aconteceu em maio de 2019, através do concurso 2.150. Naquela ocasião, uma aposta solitária cravou as seis dezenas e faturou a quantia de R$ 289,4 milhões. O ganhador realizou o jogo por meio dos canais digitais da Caixa, utilizando uma aposta simples que custava pouco na época.
Este evento marcou a história das loterias nacionais por interromper um longo ciclo de 14 sorteios acumulados. Consequentemente, o valor acumulado gerou uma corrida frenética às casas lotéricas e ao portal online. Portanto, este prêmio permanece como o topo do ranking quando o assunto é o recebimento de uma bolada sem a necessidade de dividir com outros vencedores.
Mega da virada: o gigante das loterias
Embora o prêmio individual de 2019 seja o maior em concursos comuns, a Mega da Virada detém os recordes de valores totais distribuídos. No concurso 2.440, realizado em 2021, a loteria pagou o maior valor individual dentro de um sorteio especial. Naquele ano, cada um dos dois ganhadores embolsou R$ 189 milhões, dividindo o montante total de R$ 378,1 milhões.
Recentemente, a edição de 2025 estabeleceu um novo marco para o mercado de apostas mundial. O prêmio total ultrapassou a barreira simbólica do bilhão, atingindo R$ 1,09 bilhão. Devido à dinâmica do sorteio, seis apostas dividiram a bolada, resultando em aproximadamente R$ 181,8 milhões para cada bilhete premiado.
Curiosidades e evolução dos valores
A evolução dos prêmios reflete não apenas o aumento do volume de apostas, mas também os reajustes nos preços das cotas. Em março de 2024, por exemplo, o concurso 2.696 entregou mais um prêmio expressivo de R$ 206,4 milhões para uma única aposta. Ademais, a transparência e a facilidade de apostar pela internet impulsionaram o crescimento desses montantes nos últimos anos.
Para quem busca entrar nessa lista de privilegiados, a persistência e a sorte caminham juntas. Os sorteios regulares continuam ocorrendo semanalmente, enquanto a Mega da Virada permanece como o momento mais aguardado do calendário lotérico brasileiro.
