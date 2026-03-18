Quatro cachoeirenses acertam na Mega-Sena e levam prêmios

A sorte brilhou na noite desta terça-feira (17). O concurso 2985 da Mega-Sena, realizado em São Paulo, distribuiu milhões de reais em prêmios. Três apostas registradas em diferentes estados acertaram as seis dezenas. Como resultado, os novos milionários dividirão o montante acumulado de R$ 104.568.157,59.

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Os números sorteados foram: 06 – 08 – 21 – 32 – 41 – 60.

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De acordo com a Caixa Econômica Federal, os vencedores residem em Camocim (CE), Catalão (GO) e Presidente Castelo Branco (PR). Com a divisão do prêmio principal, cada um receberá a quantia de R$ 34.856.052,53. Curiosamente, todos os ganhadores realizaram apostas simples, marcando apenas seis números no volante.

Destaque para o Espírito Santo e Cachoeiro

O Espírito Santo também celebrou vitórias neste sorteio. Primeiramente, quatro apostadores de Cachoeiro de Itapemirim mostraram precisão e acertaram a quadra. Devido ao acerto de quatro números, cada um desses cachoeirenses receberá R$ 1.225,92.

Além disso, a quina contemplou outros dois jogadores capixabas. Apostas realizadas em Linhares e Vitória acertaram cinco dezenas. Assim, cada um desses ganhadores faturou o valor expressivo de R$ 34.815,62. Em todo o país, a quina registrou 96 vencedores, enquanto a quadra somou 4.494 bilhetes premiados.

Como participar do próximo sorteio

O próximo sorteio acontecerá nesta quinta-feira (19). A estimativa inicial para o prêmio principal é de R$ 3,5 milhões.

Para jogar, o interessado deve escolher de 6 a 20 números no volante. As apostas podem ser feitas presencialmente em qualquer casa lotérica do país. Adicionalmente, a Caixa disponibiliza o portal oficial Loterias Online e o aplicativo para dispositivos móveis.

Vale lembrar que a aposta mínima, de seis dezenas, custa R$ 5,00. Quanto mais números o jogador marcar, maior o valor da aposta e, consequentemente, maiores as chances de vitória. Entretanto, é importante registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para garantir a participação.