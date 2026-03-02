Quina: veja como jogar e quais são as chances de ganhar

A Quina atrai apostadores que buscam sorteios mais frequentes e chances maiores de premiação. Diferentemente de outras modalidades, ela realiza concursos praticamente todos os dias.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O funcionamento é simples. O jogador escolhe de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta mínima exige cinco dezenas. Em cada sorteio, a Caixa extrai cinco números. Quem acerta todos conquista o prêmio principal.

Leia também: Mega-Sena vai além do prêmio bilionário e guarda curiosidades

Além disso, a Quina também paga valores para quem acerta dois, três ou quatro números. Dessa maneira, o sistema amplia as possibilidades de ganho, mesmo quando o prêmio máximo não sai.

As probabilidades variam conforme a quantidade de números marcados. Quando o apostador escolhe apenas cinco dezenas, a chance de acertar todas é de 1 em mais de 24 milhões. Contudo, ao aumentar o número de dezenas, ele melhora as probabilidades. Em contrapartida, o custo da aposta sobe proporcionalmente.

Surpresinha

A modalidade também permite a “Surpresinha”, que seleciona os números de forma automática. Além disso, o recurso da “Teimosinha” possibilita repetir o mesmo jogo por vários concursos seguidos.

Os sorteios ocorrem diariamente, exceto em datas específicas definidas pela organização. Assim, a frequência elevada mantém o interesse constante do público.

A Caixa divulga os resultados nos canais oficiais e nas lotéricas. Portanto, o apostador deve sempre conferir o bilhete com atenção. Caso ganhe, ele precisa respeitar o prazo para resgatar o prêmio.

Especialistas recomendam cautela ao apostar. Embora a Quina ofereça mais sorteios e múltiplas faixas de premiação, o jogador deve considerar o investimento com responsabilidade.

Dessa forma, compreender as regras e as probabilidades ajuda o participante a tomar decisões mais conscientes e equilibradas.