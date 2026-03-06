Resultado da Lotofácil de hoje: veja os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quinta-feira (05), o sorteio do concurso 3622 da Lotofácil. O prêmio principal pode chegar a R$ 2.000.000,00 para quem acertar as quinze dezenas sorteadas. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

As dezenas sorteadas foram: (clique aqui)

Os apostadores devem conferir cuidadosamente seus bilhetes. Quem acertar 15 números recebe o prêmio máximo. No entanto, a Lotofácil também paga valores para quem fizer 11, 12, 13 ou 14 acertos, o que amplia as chances de premiação.

Como funciona a Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. O jogador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 números, oferece probabilidade de 1 em 3.268.760 de acertar todas as dezenas.

Quanto mais números o apostador marca, maiores se tornam as chances de ganhar. Porém, o valor da aposta aumenta de forma proporcional. Além disso, a modalidade permite que o jogador utilize a “Surpresinha”, quando o sistema escolhe os números automaticamente, ou participe da “Teimosinha”, que repete a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

Onde apostar e como receber o prêmio

Os interessados podem registrar apostas até as 19h do dia do sorteio. Além disso, o jogador pode realizar o registro tanto em casas lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais oficiais da Caixa, como o site Loterias Online e o aplicativo.

Caso haja ganhador, ele deve resgatar o prêmio em até 90 dias após a data do sorteio. Para valores menores, o próprio apostador pode retirar o dinheiro diretamente nas lotéricas. Já para prêmios maiores, a retirada deve ocorrer em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com foto.

Quando não há vencedor na faixa principal, o prêmio acumula para o próximo concurso. Por isso, concursos com valores elevados costumam atrair maior volume de apostas em todo o país.

A Caixa recomenda que os apostadores confiram os resultados apenas em canais oficiais. Além disso, a instituição orienta que as apostas sejam realizadas com responsabilidade, levando em conta as reais probabilidades de ganho.