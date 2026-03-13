Resultado da Lotofácil desta quinta-feira já está disponível; confira aqui

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira (13) o sorteio do concurso 3633 da Lotofácil. O evento ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, local oficial utilizado para os sorteios das Loterias Caixa.

Logo após a extração das dezenas, a instituição divulgou o resultado da Lotofácil 3633, permitindo que apostadores de diferentes regiões do país conferissem os bilhetes. Dessa forma, milhares de participantes acompanharam a divulgação em busca do prêmio principal.

Além disso, o sorteio faz parte do calendário regular das loterias federais, que realizam concursos ao longo da semana. Por esse motivo, a Lotofácil segue entre as modalidades mais procuradas pelos apostadores no Brasil.

A popularidade do jogo ocorre, principalmente, pela simplicidade da aposta. Para participar, o jogador escolhe entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Em seguida, o sistema realiza o sorteio das dezenas no horário programado.

O prêmio principal é destinado ao apostador que acerta as 15 dezenas sorteadas. Entretanto, o jogo também distribui valores para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 números. Assim, a modalidade oferece diferentes faixas de premiação.

Além disso, a divulgação rápida do resultado permite que os participantes verifiquem imediatamente se receberam algum prêmio. Dessa maneira, casas lotéricas e plataformas digitais registram movimentação após cada sorteio.

Próximo sorteio da Lotofácil

Enquanto apostadores conferem os resultados do concurso atual, as apostas para o próximo sorteio já estão abertas. Assim, os jogadores podem registrar novos bilhetes nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

O concurso 3634 da Lotofácil, previsto para 12 de março de 2026, possui prêmio estimado em R$ 2.000.000,00. Dessa forma, o valor passa a ser o novo objetivo de apostadores em todo o país.

Além disso, o formato do jogo mantém múltiplas faixas de premiação. Portanto, mesmo quem não acerta todas as dezenas ainda pode receber valores menores, conforme a quantidade de números acertados.