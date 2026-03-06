Resultado da Mega-Sena desta quinta-feira (5); confira

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quinta-feira (5), o sorteio de mais um concurso da Mega-Sena. O prêmio principal atrai apostadores de todo o país, principalmente quando o valor acumulado ultrapassa milhões de reais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Além disso, a instituição transmitiu o evento ao vivo pelos canais oficiais na internet. Dessa forma, milhares de apostadores puderam acompanhar a divulgação das dezenas em tempo real.

As dezenas sorteadas foram: (clique aqui)

Agora, os apostadores devem conferir seus bilhetes com atenção. Quem acertar as seis dezenas garante o prêmio principal. No entanto, a Mega-Sena também paga valores para quem acertar quatro ou cinco números. Por isso, mesmo sem a sena completa, muitos jogadores ainda podem receber prêmios menores.

Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio acumula automaticamente para o próximo concurso. Como consequência, o valor pode crescer rapidamente e atrair ainda mais apostadores.

Como funciona a Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal loteria do país e costuma oferecer prêmios milionários. No jogo, o apostador escolhe de seis a quinze números entre os 60 disponíveis no volante.

A aposta mínima permite marcar seis números. Nesse caso, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões. No entanto, quem marca mais números aumenta as chances de vitória. Por outro lado, o valor da aposta também cresce.

Além disso, o jogador pode usar recursos como a “Surpresinha”. Nesse formato, o sistema escolhe os números automaticamente. Outra opção é a “Teimosinha”, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

Onde apostar

Os interessados podem registrar suas apostas em casas lotéricas credenciadas em todo o Brasil. Além disso, também é possível jogar pela internet, por meio do site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo.

As apostas costumam ser registradas até as 19h do dia do sorteio. Depois desse horário, o sistema encerra automaticamente o registro para o concurso vigente.

Como retirar o prêmio

Os ganhadores devem resgatar o prêmio em até 90 dias após o sorteio. Valores menores podem ser retirados diretamente nas lotéricas. Já prêmios mais altos precisam ser retirados em agências da Caixa.

Por fim, a Caixa recomenda que os apostadores confiram os resultados apenas em canais oficiais. Além disso, a instituição reforça a importância de jogar com responsabilidade.