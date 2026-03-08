Resultado da Mega-Sena deste sábado: confira aqui quem ganhou os R$ 50 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (7) o sorteio do concurso 2981 da Mega-Sena. O prêmio principal está estimado em R$ 50 milhões.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Isso acontece porque nenhum apostador acertou as seis dezenas no sorteio anterior, realizado na quinta-feira (5). Como resultado, o prêmio acumulou e aumentou significativamente para o próximo concurso.

Leia também: Timemania atrai torcedores com prêmios e time do coração

O sorteio será realizado às 21h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Além disso, a Caixa transmitirá o evento ao vivo pelas redes sociais oficiais da instituição.

Confira aqui o resultado (CLIQUE AQUI)

A Mega-Sena é considerada a principal loteria do país. Por isso, sempre que o prêmio acumula, o volume de apostas costuma aumentar em todo o Brasil.

Como participar

Para participar, o apostador deve escolher de seis a quinze números entre os 60 disponíveis no volante. No entanto, a aposta mínima permite marcar apenas seis dezenas.

Quanto mais números o jogador escolher, maiores serão as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também aumenta conforme a quantidade de dezenas selecionadas.

Além do prêmio principal para quem acerta os seis números, a Mega-Sena também paga valores menores para quem faz quatro ou cinco acertos. Dessa forma, a loteria oferece diferentes faixas de premiação.

Os interessados podem registrar apostas até as 19h do dia do sorteio. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Atualmente, os apostadores também podem utilizar o site oficial das Loterias Caixa ou o aplicativo da instituição para registrar os jogos de forma online.

Quando não há vencedor na faixa principal, o prêmio acumula automaticamente para o concurso seguinte. Por isso, sorteios acumulados costumam gerar grande expectativa entre os apostadores.

Com o prêmio estimado em R$ 50 milhões, o concurso 2981 da Mega-Sena promete movimentar as apostas neste sábado. Enquanto isso, milhões de brasileiros aguardam o sorteio com a esperança de conquistar o prêmio milionário.