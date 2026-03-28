Resultado da Super Sete de hoje: veja números sorteados

A Caixa Econômica Federal realizou nesta sexta-feira (27) o sorteio do concurso 828 da Super Sete. O prêmio estimado para quem acertar as sete colunas é de R$ 4.400.000,00.

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O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, local oficial onde ocorrem os sorteios das Loterias Caixa. Confira o resultado da Super Sete de hoje (CLIQUE AQUI)

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Além disso, a Super Sete integra o calendário regular das loterias federais, que realizam concursos frequentes ao longo da semana. Dessa forma, milhares de apostadores acompanham os resultados em busca do prêmio principal.

Como jogar na Super Sete

A Super Sete apresenta uma dinâmica diferente das demais modalidades. Isso ocorre porque o jogo utiliza colunas numéricas, o que torna a aposta simples e direta.

Para participar, o jogador deve escolher pelo menos um número em cada uma das sete colunas disponíveis. Cada coluna contém dez números, de 0 a 9. Em seguida, o sistema realiza o sorteio de um número por coluna.

O prêmio principal é pago ao apostador que acertar um número em cada uma das sete colunas sorteadas. Entretanto, o jogo também distribui valores para quem acerta seis, cinco, quatro ou três colunas.

Assim, mesmo que o participante não alcance o prêmio máximo, ele ainda pode receber valores menores, conforme a quantidade de acertos registrados no bilhete.

Próximo prêmio estimado

Enquanto os apostadores aguardam o resultado do concurso 828, a expectativa também cresce para os próximos sorteios da modalidade.

A Caixa estima que o próximo concurso da Super Sete poderá pagar cerca de R$ 4,4 milhões para quem acertar todas as colunas sorteadas.

Os apostadores podem realizar as apostas até o horário limite nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.