Segundou com vagas de empregos no Sine de Anchieta

Nesta segunda (9), o Sine de Anchieta está com 79 vagas de emprego disponíveis. Assim, as oportunidades abrangem diversas áreas e setores.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Desse modo, quem estiver interessado precisa buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Leia também: Show de Roberto Carlos em Cachoeiro gera mais de 30 vagas de emprego temporárias

Nesse sentido, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

O sine

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).