Sessão Azul exibe 'Viagem Gelada' em sala adaptada para autistas

No próximo domingo, 22 de março, a partir das 15h30, o Cine Hitz Perim Center, em Cachoeiro de Itapemirim, vai realizar mais uma Sessão Azul. Trata-se de uma sessão especial, adaptada para pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O filme escolhido para este mês é “Viagem Gelada”.

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Os ingressos para esta sessão são vendidos ao preço único de R$ 12,00. Então, que tal uma tarde divertida no cinema?

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O projeto Sessão Azul consiste em adaptar sessões de cinema para esse público, com exibições exclusivas. Aliás, nelas a família tem todo o suporte para que os filhos possam se sentir à vontade e curtir o espetáculo.

Sendo assim, nesta sessão as luzes da sala ficam acesas o tempo todo e o som mais baixo, para que as crianças com distúrbio sensorial se sintam mais confortáveis durante todo o filme. Além disso, o público tem liberdade para circular na sala ou mesmo de sair e voltar.

Sessão Azul terá ‘Viagem Gelada’

O filme conta a história quando um filhote órfão de urso polar escapa de uma viagem circo, Toto faz uma promessa de devolvê-lo ao seu habitat natural. Se ao menos ele soubesse que isso significava viajar para o polo Sul.

Portanto, com a ajuda da equipe Little Eggs, eles terão que superar perigos inimagináveis comotemperaturas congelantes, um trio de orcas malucas, implacáveis piratas do mar, um leão marinho enfurecido e um bando de loucos. Surfistas de pinguins vão reunir o filhote com sua família