Sextou com mais de 180 vagas de emprego em Cachoeiro; veja

Nesta sexta-feira (20), o Sine de Cachoeiro está com 188 vagas de emprego disponíveis. Nesse sentido, as oportunidades visam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo.

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Contudo, o serviço inclui, também, vagas para candidatos com ou sem experiência. Desse modo, o Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

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Nesse sentido, para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. Nesse sentido, o atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.

O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. Dessa forma, o atendimento se torna mais ágil e organizado.

O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.