Simone Mendes detalha como é o tratamento médico de crescimento do filho Henry
A artista contou a novidade nas redes sociais e mostrou parte de uma consulta com o médico responsável pelo acompanhamento do menino.
A cantora Simone Mendes revelou que seu filho Henry, de 11 anos, iniciou um tratamento médico voltado para estimular o crescimento. A artista contou a novidade nas redes sociais e mostrou parte de uma consulta com o médico responsável pelo acompanhamento do menino.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo Simone, a decisão de procurar orientação especializada foi motivada por uma preocupação pessoal com a genética da família. A cantora mede 1,52 metro e explicou que quis acompanhar de perto o desenvolvimento do filho ainda na fase de crescimento.
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Durante o relato, ela comemorou os primeiros resultados do tratamento. De acordo com a sertaneja, Henry já apresentou evolução significativa nos últimos meses.
“Ele começou o tratamento para crescimento e a gente ficou muito feliz com o resultado até agora. Em cerca de seis meses, ele cresceu quatro centímetros”, contou.
O tratamento de Henry envolve uma rotina acompanhada por especialistas, incluindo alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e exames periódicos. O objetivo é estimular o desenvolvimento ósseo durante a fase de crescimento.
De acordo com Simone, o menino voltou ao consultório recentemente para refazer exames e iniciar um novo ciclo de acompanhamento pelos próximos meses. A expectativa da família é que ele tenha um estirão de crescimento ao longo desse período.
A cantora revelou ainda que a meta estimada pelos médicos é de que Henry alcance cerca de 1,78 metro de altura no futuro. O próprio garoto chegou a brincar que gostaria de chegar aos 1,85 m, mas Simone comentou que a genética pode limitar um pouco esse resultado.
Bem-estar também faz parte do cuidado
Simone destacou que o tratamento não está focado apenas na altura, mas no desenvolvimento saudável do filho. Segundo ela, a família busca garantir que Henry cresça com qualidade de vida e segurança médica.
Além de Henry, a cantora e o empresário Kaká Diniz também são pais de Zaya, que recentemente comemorou cinco anos. Nas redes sociais, Simone costuma compartilhar momentos da rotina familiar, mostrando viagens, celebrações e atividades com os filhos.
A cantora afirmou que o acompanhamento especializado é importante para avaliar o crescimento das crianças e orientar as melhores estratégias de saúde, respeitando as características genéticas de cada família.
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